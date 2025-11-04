¿Por qué Ozuna se llama ‘negrito de ojos claros’ si los tiene oscuros?

"El negrito ojos claros, Ozuna". Así abre la canción de Criminal, Cri-Criminal junto a Natti Natasha. El cantante puertorriqueño ha convertido esta frase en su marca personal, en su particular Bad Bunny baby.

El reggaetonero de 33 años repite continuamente en sus canciones que tiene los ojos claros pero, ¿te has parado alguna vez a comprobarlo? A muchos les ha surgido la duda de si la realidad es así o si Ozuna se está quedando con nosotros.

Si nos fijamos en sus videoclips como, por ejemplo, 'Yo x Ti, Tu x Mi' donde colabora junto a Rosalía o en las fotos que sube a su cuenta de Instagram podremos darnos cuenta de que ¡tiene los ojos marrones! Entonces, ¿por qué se llama a sí mismo 'negrito de ojos claros'?

Hay quienes han llegado a pensar que en realidad tiene los ojos claros pero que usa lentillas y otros que nos está tomando a todos el pelo.

Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla que todas estas teorías conspiranoicas: Ozuna tiene los ojos marrones pero de un tono claro tirando a avellana, por lo que para ser totalmente fiel a la verdad debería llamarse "el negrito de ojos marrón clarito", pero no suena tan bien…

Pero, si comparamos su color de ojos con los de Annuel AA, Karol G, J. Balvin o Daddy Yankee, sus compañeros en la canción de 'China', se puede apreciar que el marrón de Ozuna no tiene nada que ver con el del resto de cantantes así que de esta forma seguiría siendo el 'negrito de ojos claros'.