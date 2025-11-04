Rosalía explica el significado de la portada de LUX: "Refleja esa búsqueda espiritual y ese compromiso con la música"

Rosalía continúa revelando detalles sobre LUX, su esperado cuarto álbum de estudio que saldrá al mercado el próximo 7 de noviembre. En una reciente presentación en Ciudad de México, la cantante explicó el significado de la portada del disco, una imagen que, según ella, resume la esencia del proyecto y su trasfondo espiritual. "Para mí esa imagen es la que mejor representaba el proyecto. Creo que refleja esa búsqueda espiritual y ese compromiso", afirmó la artista durante el evento.

Rosalía detalló que el hábito que lleva en la portada —una prenda tradicionalmente utilizada por monjas— tiene un fuerte simbolismo. "El hábito es una pieza que representa ese compromiso con una causa elegida en la vida. En mi caso, yo me siento muy comprometida con la música. Dedico mi vida a la música y siento devoción por ella", explicó.

La cantante quiso dejar claro que la elección estética no pretende ser provocadora, sino que está hecha "desde el amor y el respeto". Además, reveló que gran parte de la inspiración de LUX proviene de mujeres religiosas y artistas, como Hildegard Von Bingen, una monja, poeta, compositora y visionaria del siglo XII. "Eran mujeres que vivían de forma muy poco convencional en su tiempo, pero cuya obra sigue siendo profundamente inspiradora", señaló.

El nuevo álbum promete combinar influencias orquestales, electrónicas y flamencas, con una narrativa que explora temas como la espiritualidad, la devoción y la creación artística. Con LUX, Rosalía busca abrir una nueva etapa en su carrera, marcada por una conexión más íntima entre la fe, el arte y la música.

A pocos días de su lanzamiento, la expectación crece entre sus seguidores, que ven en este proyecto una de las propuestas más personales y conceptuales de la artista catalana hasta la fecha.