Rosalía se emociona al hablar de su estado sentimental actual: "Mi corazón nunca ha sido mío, siempre se lo doy a los demás"

Rosalía continúa con la promoción de LUX, su esperado nuevo disco, y en una reciente entrevista para el canal de YouTube En Casa con Telemundo, la cantante sorprendió al abrirse sobre un tema poco habitual en sus declaraciones: su vida sentimental. Preguntada por su estado actual, la intérprete de Motomami confesó que atraviesa un momento de introspección personal y de búsqueda de equilibrio emocional.

"Mi corazón ahora mismo está intentando encontrar paz. Estoy también intentando ser generosa con mi corazón", afirmó la artista, visiblemente emocionada. Rosalía añadió que "a lo mejor mi corazón no me pertenece, nunca ha sido mío, como digo en la canción Reliquia, porque yo siempre lo doy", haciendo referencia a una de las composiciones incluidas en su nuevo trabajo.

La cantante catalana, que siempre ha mantenido cierta discreción sobre su vida privada, dejó entrever que este proceso de introspección se refleja en las letras y en el tono espiritual de LUX. El proyecto, según explicó en anteriores entrevistas, explora temas como la devoción, la búsqueda interior y la entrega personal, tanto en el plano artístico como en el sentimental.

Durante la conversación, Rosalía habló también del vínculo entre su música y sus emociones, asegurando que su manera de crear está profundamente ligada a lo que vive y siente. Aunque evitó dar detalles sobre relaciones pasadas o presentes, su tono emotivo y sus palabras transmitieron una gran sinceridad, generando una notable reacción entre sus seguidores en redes sociales.

Con LUX, Rosalía parece dispuesta a mostrar una faceta más íntima y reflexiva, en la que el amor, el compromiso y la espiritualidad se entrelazan. Su confesión durante la entrevista ha sido interpretada por muchos como un reflejo del momento personal que vive la artista: uno de búsqueda, calma y honestidad emocional.