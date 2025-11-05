Madonna se deshace en halagos hacia Rosalía: "Eres una visionaria"

La cuenta atrás para el lanzamiento de LUX ha tomado un nuevo impulso tras el inesperado gesto de Madonna. La artista estadounidense, símbolo de la reinvención y la provocación en la música, ha elogiado públicamente a Rosalía a través de su cuenta de Instagram, donde publicó la portada del próximo álbum de la cantante catalana junto a un mensaje de admiración que ha encendido las redes sociales.

"Gracias, Rosalía. No puedo parar de escucharlo. Eres una verdadera visionaria", escribió la intérprete de Like a Prayer, una frase que rápidamente se viralizó y colocó a LUX en el centro de la conversación global. El disco, que se publicará el 7 de noviembre de 2025, marca el inicio de una nueva etapa artística para Rosalía, quien ya adelantó que el proyecto explora temas de espiritualidad, devoción y compromiso a través de una fusión de géneros y lenguas.

El paralelismo entre ambas artistas no ha pasado desapercibido. Madonna revolucionó la cultura pop en los años 80 y 90 combinando la música con una potente carga simbólica y religiosa, algo que Rosalía parece reinterpretar desde una sensibilidad contemporánea. LUX promete un sonido experimental que mezcla flamenco, música sacra, electrónica y polifonía, con referencias a figuras como Hildegard von Bingen.

La admiración de Madonna por Rosalía no es nueva. La propia cantante estadounidense confesó en el pasado que intentó contratarla para actuar en su fiesta de cumpleaños en Marruecos, cuando la catalana aún no era un fenómeno global. Aquella colaboración nunca se materializó, pero el respeto mutuo ha permanecido.

Ahora, con Madonna calificándola de "visionaria", Rosalía consolida su posición como una de las artistas más influyentes de su generación. Su nuevo trabajo no solo promete innovación musical, sino también una profunda reflexión estética y espiritual.