Lista de nominaciones a los Grammy 2026: Kendrick Lamar lidera las candidaturas seguido de Lady Gaga y Bad Bunny

El rapero Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter han encabezado la lista de nominaciones a los próximos Premios Grammy, que la Academia de la Grabación entregará el 1 de febrero de 2026.

En la 68 edición, que incluye un total de 95 categorías, Lamar parte como favorito con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga con siete, mientras que Bad Bunny y Sabrina Carpenter compiten en seis apartados cada uno.

El artista puertorriqueño vuelve a hacer historia al situar su álbum Debí Tirar Más Fotos entre los aspirantes a Álbum del Año, una distinción que solo un disco íntegramente en español había logrado antes: Un verano sin ti, también suyo, nominado en 2022.

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Grabación del año:

- DtMF – Bad Bunny

- Manchild – Sabrina Carpenter

- Anxiety – Doechii

- Wildflower – Billie Eilish

- Abracadabra – Lady Gaga

- Luther – Kendrick Lamar con SZA

- The Subway – Chappell Roan

- APT. – Rosé, Bruno Mars

Kendrick Lamar | EFE

Canción del año:

- Abracadabra – compositores Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt (Lady Gaga)

- Anxiety – compositores Jaylah Hickmon (Doechii)

- APT. – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter (Rosé, Bruno Mars)

- DtMF – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny)

- Golden (De KPop Demon Hunters) – compositores EJAE y Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

- Luther – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA)

- Manchild – compositores Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)

- Wildflower – compositores Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell (Billie Eilish)

Lady Gaga | Getty Images

Álbum del año:

- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

- Swag - Justin Bieber

- Man's Best Friend – Sabrina Carpenter

- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice

- Mayhem – Lady Gaga

- GNX – Kendrick Lamar

- Mutt – Leon Thomas

- Chromakopia – Tyler, the Creator

Bad Bunny actuando | Gtres

Mejor nuevo artista:

- Olivia Dean

- Katseye

- The Marias

- Addison Rae

- sombr

- Leon Thomas

- Alex Warren

- Lola Young

Mejor álbum vocal de pop:

- Swag – Justin Bieber

- Man's Best Friend – Sabrina Carpenter

- Something Beautiful – Miley Cyrus

- Mayhem – Lady Gaga

- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor interpretación de pop individual:

- Daisies — Justin Bieber

- Manchild — Sabrina Carpenter

- Disease — Lady Gaga

- The Subway — Chappell Roan

- Messy — Lola Young

Sabrina Carpenter, Premios Grammy 2025 | Gtres

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo:

- Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande

- Golden (De KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

- Gabriela – Katseye

- APT. - Rosé, Bruno Mars

- 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar

Mejor álbum de música urbana:

- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

- Mixteip — J Balvin

- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

- NAIKI — Nicki Nicole

- EUB DELUXE — Trueno

- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor grabación de dance pop:

- Bluest Flame – Selena Gomez y Benny Blanco

- Abracadabra — Lady Gaga

- Midnight Sun – Zara Larsson

- Just Keep Watching (De F1: La película)

- Illegal – PinkPantheress

Selena Gomez y Benny Blanco en los Emmy 2025 | GTres

Mejor álbum vocal de pop tradicional:

- Wintersongs — Laila Biali

- The Gift of Love — Jennifer Hudson

- Who Believes in Angels? — Elton John y Brandi Carlile

- Harlequin — Lady Gaga

- A Matter of Time — Laufey

- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor álbum de pop latino:

- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

- Tropicoqueta – Karol G

- Cancionera – Natalia Lafourcade

- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de rock:

- Private Music — Deftones

- I Quit — Haim

- From Zero — Linkin Park

- Never Enough — Turnstile

- Idols — Yungblud

Mejor álbum de rap:

- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice

- Glorious – GloRilla

- God Does Like Ugly – JID

- GNX – Kendrick Lamar

- Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

- Sin Rodeos — Paola Jara

- Palabra De To's (Seca) — Carín León

- Bobby Pulido y Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor álbum de jazz latino:

- La Fleur de Cayenne — Paquito D'Rivera y Madrid-New York Connection Band

- The Original Influencers: Dizzy, Chano y Chico — Arturo O'Farrill y the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa

- Mundoagua – Celebrating Carla Bley — Arturo O'Farrill y the Afro Latin Jazz Orchestra

- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum de rock latino o alternativo:

- Genes Rebeldes — Aterciopelados

- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana

- PAPOTA — CA7RIEL y Paco Amoroso

- ALGORHYTHM — Los Wizzards

- Novela — Fito Paez

Mejor álbum de música latina tropical:

- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta

- Raíces — Gloria Estefan

- Clásicos 1.0 — Grupo Niche

- Bingo — Alain Pérez

- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de música global:

- EoO — Bad Bunny

- Cantando en el Camino — Ciro Hurtado

- JERUSALEMA — Angélique Kidjo

- Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas

- Shrini's Dream (Live) — Shakti

- Daybreak — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan y Sarathy Korwar

Mejor video musical:

- Young Lion — Sade

- Manchild — Sabrina Carpenter

- So Be It — Clipse

- Anxiety — Doechii

- Love — OK Go

Miniatura del videoclip de Doechii | Doechii / YouTube

Mejor álbum de teatro musical:

- Buena Vista Social Club

- Death Becomes Her

- Gypsy

- Just In Time

- Maybe Happy Ending

Mejor portada de disco:

- Chromakopia — Shaun Llewellyn y Luis Panch Perez, art directors (Tyler, the Creator)

- The Crux — William Wesley II, art director (Djo)

- Debí Tirar Más Fotos — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)

- Glory — Cody Critcheloe y Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)

- Moisturizer — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki y Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)

Mejor productor del año de música no clásica:

- Dan Auerbach

- Cirkut

- Dijon

- Blake Mills

- Sounwave

Mejor compositor del año de música no clásica:

- Amy Allen

- Edgar Barrera

- Jessie Jo Dillon

- Tobias Jesso Jr

- Laura Veltz