Los discos más vendidos de la historia de España

Más, Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es el rey de las ventas de música en España: su disco Más es el que tiene el récord al álbum más vendido, con 2.200.000 copias. Es casi el doble que el disco que está en segundo puesto, que también es suyo.

El alma al aire, Alejandro Sanz

El éxito descomunal de Más llevó al siguiente álbum de Alejandro Sanz, El alma al aire, a ser el segundo disco más vendido de la historia de España, con 1.300.000 copias.

Corazón latino, David Bisbal

El fenómeno Operación Triunfo fue absolutamente imparable a comienzos de los 2000, así que no es de extrañar que el disco Corazón latino esté en el tercer puesto de esta lista, con 1.300.000 copias vendidas.

Operación Triunfo 2001

Le sigue de cerca, precisamente, el disco que reúne las canciones de esa primera edición de los triunfitos, que vendió 1.200.000 copias.

Raíces, Julio Iglesias

Más de una década antes Julio Iglesias vendía 1.100.000 copias de Raíces, su álbum más exitoso.

Descanso dominical, Mecano

Son muchos los hits que Mecano tuvo durante su trayectoria, pero Descanso dominical tiene la suerte de ser el álbum más vendido de este grupo, con 1.100.000 copias vendidas.

Laura Pausini

El disco homónimo de Laura Pausini fue un éxito arrollador en varios países de Europa, y en España fue tan querida que vendió 1.100.000 copias.

Lunas rotas, Rosana

Aunque la trayectoria de Rosana no fuera tan potente como la de otros artistas y grupos de esta lista, tiene la fortuna de haber conseguido que su álbum Lunas rotas haya vendido 1.100.000 copias.

Estopa

Estopa llegó para arrasar, y su disco homónimo sigue estando, actualmente, en la lista de los diez discos más vendidos de la historia de España, con 1.100.000 copias.

El viaje de Copperpot, La Oreja de Van Gogh

Para cerrar este top 10, tenemos el álbum más vendido del grupo La Oreja de Van Gogh, que también tiene certificados 11 discos de platino, o 1.100.000 copias vendidas.