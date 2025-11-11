Tras despedirse de Benidorm el Low Festival 2026 se celebrará en Torrevieja y estos son los primeros nombres de su cartel

El Low Festival, que atravesaba un momento incierto tras romper con Benidorm, confirma su continuidad: el evento se mantiene en la provincia de Alicante y celebrará su próxima edición en Torrevieja.

Junto a este anuncio, la organización ha revelado los primeros nombres del cartel de 2026: Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, joseluis, Perro y Repion.

El director del festival, José Manuel Piñero, presentó la noticia junto a los concejales de Turismo y Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez y Domingo Paredes. El acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para el Low, que por primera vez se celebrará en la ciudad salinera. El evento contará con un entorno privilegiado junto al Mediterráneo y una infraestructura ampliada en escenarios, restauración y servicios, con capacidad para miles de asistentes.

La concejala de Turismo, Rosario Martínez, ha destacado que "la llegada del Low Festival a Torrevieja marca un antes y un después en la proyección turística de nuestra ciudad”. En la misma línea, el concejal de Juventud, Domingo Paredes, ha subrayado que el festival supondrá "una revolución cultural para los jóvenes de Torrevieja y de toda la comarca".

La organización explica que el cambio responde al objetivo de seguir creciendo y ofrecer una experiencia más completa y accesible para el público aunque las desaveniencias con la alcaldía de Benidorm hayan sido la verdadera causa.

Entre los artistas confirmados, Editors presentará su último álbum EBM, mientras que Dani Fernández cerrará la gira de La Jauría. Fangoria llegará con su nuevo proyecto Modo Aleatorio, y Natalia Lacunza presentará N2STAL5IA. También destacan Ojete Calor, con su característico humor pop, y las nuevas bandas Alcalá Norte, Barry B, Veintiuno, Besmaya, joseluis, Perro y Repion, que aportarán frescura y energía al cartel.

El final del acuerdo con Benidorm

Durante las últimas semanas, la dirección del festival había mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Benidorm para renovar su colaboración durante cuatro años más. Aunque en un primer momento se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto, finalmente no se alcanzó un acuerdo tras la adjudicación del recinto a una nueva gestión privada con condiciones económicas inviables para el festival.

Ante esta situación, la organización ha querido lanzar un mensaje de optimismo:"Low Festival no se acaba aquí. Seguimos adelante, en una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre. Este proyecto nació del amor por la música y seguirá creciendo fiel a su esencia".

En sus 15 años de historia, el Low Festival ha demostrado una gran capacidad de adaptación, superando obstáculos y manteniendo la lealtad de su público, artistas y colaboradores. Su trayectoria lo ha convertido en una referencia dentro del circuito nacional por su cercanía, su cuidada programación y su respeto hacia la profesión.

Por el festival han pasado algunas de las bandas más importantes de las últimas décadas, como Pet Shop Boys, New Order, The Chemical Brothers, Primal Scream, Vetusta Morla, Izal, Lori Meyers o Viva Suecia, nombres que han contribuido a consolidar su legado y a convertirlo en uno de los grandes encuentros musicales del verano español.