Spotify añade una función inédita para traducir las 13 lenguas en las que canta Rosalía en LUX

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Su nuevo disco, LUX, no solo ha conquistado las listas de éxitos y recibido elogios de la crítica, sino que también ha llevado a Spotify a implementar una función completamente nueva: la traducción automática de las letras en los 13 idiomas que la artista utiliza a lo largo del álbum.

Según ha confirmado la propia plataforma, esta herramienta permite que los oyentes comprendan el significado de las canciones en tiempo real, independientemente de su idioma de origen. Es la primera vez que Spotify adapta su sistema de letras y traducción a un lanzamiento musical concreto, una decisión que la compañía justifica por la magnitud y la diversidad lingüística sin precedentes del trabajo de Rosalía.

LUX, disponible desde hace pocos días, incluye fragmentos en español, inglés, francés, japonés, catalán, portugués, italiano, árabe, mandarín y latín, entre otras. Una mezcla que muchos críticos han descrito como un mapa sonoro de la globalización musical.

La medida ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los fans han celebrado tanto la iniciativa como el reconocimiento implícito hacia la artista. "¿Hay algo que esta mujer no pueda conseguir?", escribía un usuario en X. Otro añadía: "Esto es lo que pasa cuando eres universal".

Desde su lanzamiento, LUX ha sido alabado por su innovación estética, su profundidad conceptual y su capacidad para unir culturas a través de la música. Ahora, con esta nueva función, Spotify refuerza la idea de que Rosalía trasciende las barreras idiomáticas y geográficas, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.