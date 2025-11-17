La victoria de Porcinos en la Kings League España abre heridas entre los presidentes: "La Kings League está muerta"

La Kings Cup Spain, el tramo español de la copa internacional con la que arranca la nueva temporada de la Kings League, cerró su edición con una final dominada de principio a fin por Porcinos. El equipo de Ibai Llanos se impuso a Ultimate Móstoles por un abultado 5-16, un resultado que ha generado debate entre la comunidad y reacciones de preocupación sobre el estado actual del proyecto.

La jornada comenzó con una semifinal entre Ultimate Móstoles y Saiyans, un clásico de la competición que terminó con victoria de los de DjMaRiiO por 5-2, impulsados por una destacada actuación de Víctor Vidal. En el otro cruce, Porcinos superó a PIO en un encuentro frenético que concluyó 5-9 gracias al acierto de Marc Pelaz, autor de cuatro goles y figura clave en el pase a la final.

El desenlace, sin embargo, dejó sensaciones muy distintas. Porcinos dominó desde el inicio y llegó al descanso con un 10-3 que condicionó por completo el partido. Ultimate Móstoles no pudo recortar distancias y los de Ibai cerraron la victoria con solvencia, asegurando su presencia en la final europea junto a los representantes de Alemania e Italia.

El resultado ha provocado una oleada de comentarios en redes. TheGrefg publicó "DEP Kings League 16/11/2025", mientras que DjMaRiiO señaló durante un directo que "la liga está muerta" y que "se lo he dicho a Oriol varias veces". Sus declaraciones han alimentado la percepción de que algunos presidentes muestran menor implicación y de que la competición podría estar perdiendo atractivo.

La abultada victoria de Porcinos también ha reactivado preguntas recurrentes entre los aficionados: ¿existe un desequilibrio que favorece al equipo? ¿La estructura actual de la Kings League necesita ajustes? Mientras se aclaran estas dudas, la organización se prepara para las finales europeas, un nuevo test para medir el interés real del proyecto en este momento de cuestionamiento.