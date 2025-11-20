Una lora argentina habla con el perro de la familia: "Hola bebé"

¡Mira estos momentos divertidísimos en los que una lora charla y hasta coquetea con su perrito!

La simpática ave, llamada Eva, no solo canta una animada versión de "La Cucaracha", sino que también sorprende a todos soltando frases como "hola bebé" mientras interactúa con el perrito de la familia. La escena es tan surrealista como adorable: el perro escucha atento, mueve la cola y parece entender cada palabra que su pequeña compañera le dedica.

Las imágenes fueron grabadas por Sebastia Correa, vecino de Corrientes, Argentina, que lleva tiempo conviviendo con el talento vocal de Eva. Según cuenta, la lora siempre ha sido especialmente extrovertida, pero en los últimos meses ha desarrollado una curiosa amistad con el cachorro, con quien pasa buena parte del día.

Correa decidió compartir estos momentos en su cuenta de TikTok y, como era de esperar, los vídeos no tardaron en hacerse virales. En pocas horas superaron miles de visualizaciones y generaron una ola de comentarios sorprendidos y enternecidos.

Una usuaria escribió: "¡Me muero de ternura!", mientras otros aseguraban que Eva ya es su nueva influencer favorita del reino animal. La combinación de carisma, humor y espontaneidad ha convertido a esta peculiar pareja en una de las historias más simpáticas de la semana en redes sociales.

