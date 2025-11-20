Dulceida y Alba Paul anuncian que su intención es ser madres por segunda vez mediante el método ROPA

La creadora de contenido Aida Domènech, conocida como Dulceida, y su mujer, Alba Paul, han anunciado que se preparan para afrontar un segundo proceso de maternidad. Su primera hija, Aria, nació en octubre de 2024 y acaba de cumplir su primer año de vida, un periodo en el que la pareja ha consolidado su proyecto familiar y ha decidido que ha llegado el momento de ampliarlo.

El anuncio tuvo lugar durante un acto celebrado en Madrid, donde Dulceida explicó que llevaban tiempo valorando la posibilidad de tener un segundo hijo. La influencer detalló que la decisión ha estado marcada por conversaciones prolongadas y una negociación constante con su mujer, quien en su momento también necesitó reflexionar antes de empezar el camino hacia la maternidad con Aria. Ahora, sin embargo, ambas comparten la determinación de seguir adelante.

El proceso se realizará nuevamente mediante el método ROPA, una técnica de reproducción asistida que permite a dos mujeres participar conjuntamente. En este procedimiento, una de ellas aporta el óvulo mientras la otra lleva el embarazo, lo que posibilita que ambas formen parte de la gestación. Aunque todavía no se ha producido el embarazo, sí han fijado una fecha aproximada para iniciar los trámites.

Dulceida reconoció que el proceso implica una serie de pasos administrativos que podrían alargar ligeramente los tiempos, pero aseguró estar preparada para asumir la espera. "Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien", afirmó, aclarando que existe incluso una "fecha tope" para iniciar el tratamiento.

La pareja atraviesa un momento de estabilidad familiar y se muestra ilusionada ante la llegada de un nuevo miembro. Mientras tanto, continúan disfrutando de su vida junto a Aria, a la espera de que el nuevo proceso dé sus frutos y puedan convertirse en madres por segunda vez.