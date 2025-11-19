¿Te acuerdas de estos tiktokers? Un vídeo viral repasa algunas figuras que, después de petarlo, cayeron en el olvido

El creador de contenido @danielmrtiin_ ha generado un notable revuelo en TikTok tras publicar un vídeo en el que repasa la historia reciente de varios tiktokers que, pese a haber alcanzado una enorme popularidad, han desaparecido casi por completo del foco mediático. La pieza, que se ha viralizado en pocas horas, pone nombres propios a un fenómeno cada vez más habitual: la fugacidad de la fama en redes sociales.

En su repaso, el creador menciona a perfiles como Rurru, quien en su momento acumuló una gran comunidad y protagonizó numerosas tendencias dentro de la plataforma. También destaca el caso de La Xinni, considerada en su día una de las tiktokers más influyentes de España y cuyas apariciones eran constantes en el feed de millones de usuarios. Sin embargo, su presencia actual es mucho menor, lo que ha sorprendido a quienes la recordaban como una de las figuras más visibles del inicio de TikTok en el país.

El vídeo también hace una referencia a la conocida Squad de YouTube compuesta por Salva, Shooter y Logan, un grupo que marcó una etapa dentro del contenido online y que, pese a no estar directamente vinculado a TikTok, ilustra el mismo fenómeno: la dificultad de mantener una relevancia constante en un entorno tan competitivo y cambiante.

Este repaso ha generado un amplio debate entre los usuarios. Muchos han señalado que el ritmo acelerado de las redes provoca que incluso los creadores más virales puedan caer rápidamente en el olvido si dejan de publicar contenido o si las audiencias migran a nuevas tendencias. Otros, en cambio, apuntan a que la pérdida de visibilidad no siempre implica el final de una carrera, ya que algunos de estos creadores continúan activos aunque con comunidades más reducidas o en otras plataformas.

El vídeo de @danielmrtiin_ actúa así como recordatorio de la volatilidad del éxito digital y abre de nuevo la reflexión sobre la presión, la exposición y la sostenibilidad que conlleva la fama en redes sociales.