El trend de TikTok de Rosalía protagonizado por mascotas: "Dirá que no fue él, que fue su doppelganger"

La canción "La Perla", con un trasfondo de dolor y una crítica directa a algún hombre que han pasado por la vida de Rosalía, se ha convertido en un trend viral en TikTok. Cientos de usuarios se han unido grabando a sus perros mientras suena una parte del tema.

El fragmento que se utiliza en el trend corresponde al fragmento interpretado por Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia: “No me das pena, quien queda contigo se drena, siempre se autoinvita, si puede vivir en casa ajena, red flag andante, tremendo desastre, dirá que fue él, que fue su doppelgänger.”

La gracia de los vídeos es que los usuarios acompañan la letra con imágenes que encajan humorísticamente con lo que se dice en el audio, usando a sus perros como protagonistas. Muchos añaden textos en pantalla, poniendo un tick o una cruz para indicar si sus mascotas "cumplen" o no con cada frase del verso, dando lugar a un resultado tierno, simpático y muy irónico.

El trend está subiendo como la espuma y la comunidad no deja de comentar. Entre los mensajes más ingeniosos destacan bromas como “¿Guau Alejandro?” o comentarios halagando los perros que sube la gente.

Desde luego, "La Perla" no solo está triunfando como canción, sino que también ha dado pie a uno de los trends más tiernos y humorísticos de TikTok en lo que va de año.