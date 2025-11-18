FlooxerNow

Viral

¿Qué estás buscando?

MALENTENDIDOS

20 mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector

¿Quién no ha tenido problemas de malentendidos por que el autocorrector del móvil se ha puesto creativo? A veces esos errores son de lo más hilarantes y los recopilamos aquí.

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrectorTwitter

Publicidad

Flooxer Now
Publicado:

Sin duda el autocorrector de WhatsApp es un gran invento que nos ayuda a escribir más rápido y con más precisión. Nos facilita la vida, se podría decir. Un gran amigo, dirían otros.

Sin embargo, el día que no estás espabilado, que mueves tus dedos con torpeza o que el cosmos decide que no es tu día, el autocorrector se vuelve tu peor enemigo, y actúa en el momento menos oportuno. Y da igual que se trate de tu pareja, tu jefe o tu madre, irá a por ti cuando más pueda liar la conversación. ¿A ti no te ha pasado? Recopilamos unas cuantas situaciones divertidas (o embarazosas) patrocinadas por ese corrector.

1. Buena compra

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

2. El subconsciente es traicionero...

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

3. Está pensando en estudiar, claro.

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

4. Estudiar sin distraerse, tarea complicada

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

5. Confusiones incómodas con la persona menos indicada

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

6. Un regalo de amor

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

7. La importancia de ser un caballero

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

8. Organizar una fiesta siempre trae confusiones

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

9. Todo cambió cuando tu padre descubrió Whatsapp

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

10. Si muero es tu culo

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

11. Te invito a ver pelos

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

12. Plátano de segunda

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

13. Agüita de maricón

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

14. Estás delicioso

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

15. Soy casta y puta

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

16. Para que te besuquee

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

17. Me da pene

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

18. ¿Drogas?

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

19. Darth Cadera

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

20. ¿Que tu profesora QUÉ?

Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
Mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector | Twitter

Un británico alucina al descubrir este icónico dulce navideño español

TikTok. @chrisinmadrid
Flooxer Now» Viral

Publicidad

Publicidad