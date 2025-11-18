MALENTENDIDOS
20 mensajes de WhatsApp saboteados por el autocorrector
¿Quién no ha tenido problemas de malentendidos por que el autocorrector del móvil se ha puesto creativo? A veces esos errores son de lo más hilarantes y los recopilamos aquí.
Publicidad
Sin duda el autocorrector de WhatsApp es un gran invento que nos ayuda a escribir más rápido y con más precisión. Nos facilita la vida, se podría decir. Un gran amigo, dirían otros.
Sin embargo, el día que no estás espabilado, que mueves tus dedos con torpeza o que el cosmos decide que no es tu día, el autocorrector se vuelve tu peor enemigo, y actúa en el momento menos oportuno. Y da igual que se trate de tu pareja, tu jefe o tu madre, irá a por ti cuando más pueda liar la conversación. ¿A ti no te ha pasado? Recopilamos unas cuantas situaciones divertidas (o embarazosas) patrocinadas por ese corrector.
1. Buena compra
2. El subconsciente es traicionero...
3. Está pensando en estudiar, claro.
4. Estudiar sin distraerse, tarea complicada
5. Confusiones incómodas con la persona menos indicada
6. Un regalo de amor
7. La importancia de ser un caballero
8. Organizar una fiesta siempre trae confusiones
9. Todo cambió cuando tu padre descubrió Whatsapp
10. Si muero es tu culo
11. Te invito a ver pelos
12. Plátano de segunda
13. Agüita de maricón
14. Estás delicioso
15. Soy casta y puta
16. Para que te besuquee
17. Me da pene
18. ¿Drogas?
19. Darth Cadera
20. ¿Que tu profesora QUÉ?
Publicidad