Madrid sí tiene playa, pero no está donde tú te imaginas

Dice una famosa canción que "Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo / Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos / Podéis tener Corrala, organillos y chulapas / Pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya! / Aquí no hay playa". Popular en todo tipo de festejos de verano a lo largo y ancho de España, esta canción se centra en una broma tan típica como cierta. Madrid, situada en pleno centro de la Península, no cuenta con playa cerca. De hecho, ni siquiera el río se puede considerar tal hoy en día. La chanza y la burla va conectada al hastío que produce la actualidad informativa centrada en Madrid, así como el turismo de los gatos en las estaciones más calurosas.

¡Sin embargo! No puede quedar así la cosa, y hay una manera de ver las cosas bajo la cual podemos asegurar que Madrid tiene playa y que, además, se la debe a Cervantes. Y antes de que cerréis este artículo pensando "qué tontería es esta", os animamos a darle al play a este TikTok que se ha vuelto viral estos días:

En la ciudad de Cervantes, al oeste de Australia, todo es español. Las calles, plazas y rotondas tienen nombres que van desde Segovia hasta Girona, pasando también por Madrid. La ciudad cuenta con su propia calle en este peculiar enclave al otro lado del mundo. Y es ahí cuando se produce la casualidad que nos permite dar la pirueta: Madrid está al lado de la playa.

Teniendo en cuenta cómo se miden las cosas en España, está claro que la playa de Madrid se encuentra a poco más de 20 horas de Madrid. ¡Está al lado! Bueno, vale, estamos haciendo mucho trampa, ¿pero no es acaso extremadamente gracioso? En Madrid tienen Retiro, Casa Campo, Ateneo, cines, museos… y una playa en otro continente. ¡Nada mal!