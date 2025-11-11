El curioso regalo que le ha hecho un sacerdote zamorano al papa León XIV

La audiencia celebrada en el Vaticano dejó un momento cómico gracias al ingenioso regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV: una foto enmarcada con la señal de "León" situada en el kilómetro 14 de la carretera N-630.

El encuentro se dio gracias a que el obispo emérito Francisco Simón, quien había recibido previamente una invitación directa del secretario del papa para visitar el Vaticano, decidió aprovechar la ocasión para invitar a cuatro sacerdotes de confianza a que le acompañaran en el viaje, entre los que se encontraba Héctor Galán, el párroco zamorano de Carbellino de Sayago, quien además ejerce como su secretario.

El gesto del sacerdote español fue muy creativo, ya que jugó con el nombre de la provincia española y el del papa, generando un momento divertido y memorable para todos los presentes. Al recibir el obsequio, el papa no dudó en posar para una fotografía, mostrando que le pareció cómico y original, estableciendo un paralelismo y una conexión directa entre su figura y España.

Entre los regalos entregados al papa también se encontraban productos típicos españoles, como jamón ibérico, dulces tradicionales de la comarca de Sayago y un catálogo de la exposición de Las Edades del Hombre , pero sin duda, el que más llamó la atención fue la foto por su ingenio y originalidad.