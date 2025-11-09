Drácula escribiéndote al mail: la nueva forma viral de leer este clásico de la literatura

"Drácula, de Bram Stoker, es una novela epistolar —compuesta por cartas, diarios, telegramas y recortes de periódico— y cada parte de ella tiene una fecha. Toda la historia transcurre entre el 3 de mayo y el 7 de noviembre. Por lo tanto, Dracula Daily publicará un boletín cada día en el que suceda algo a los personajes, en la misma línea temporal en la que les ocurre. Ahora puedes leer el libro por correo electrónico, en pequeños fragmentos fáciles de digerir, tal y como les sucede a los personajes". Así se presenta Dracula Daily, una iniciativa que surgió en el año 2021 para dar nueva vida al libro de uno de los no-muertos por antonomasia.

El formato de Drácula se presta a ello, y su distribución a través de Substack añade una nueva dimensión a la experiencia. No solo por la cuestión del soporte digital, sino de la expansión temporal. Las cartas y diarios se convierten en misivas digitales del siglo XXI, y llegan cuando toca. La experiencia se alarga durante meses, sintiendo en tus propias carnes tanto las largas ausencias como la adrenalina de los meses más ocupados. La comunidad aceptó esta idea con los brazos abiertos, generando sus propios memes y provocando que hasta exista una versión física de esta experiencia con esos apuntes de la comunidad.

Todo esto es posible porque la obra original, de 1897, es ya de dominio público. No lo son sus traducciones al español, aunque eso no ha impedido la existencia de Querido Draculario desde 2023. La traducción es, por tanto, propia de esta versión tan especial, y permite que la experiencia pueda ser vivida por aquellos que no dominan la lengua de Shakespeare pero sí la de Cervantes. Además, cada año se repite el ciclo, por lo que puedes sumarte antes de cada mayo y salirte al finalizar noviembre… o puedes permanecer suscrito y vivir de forma eterna una de las grandes historias universales de nuestro mundo.