Graban un tiktok en Disneyland y las detienen los propios personajes del parque

Lo que hace algunos años podía parecer muy extraño es, hoy en día, algo común. TikTok está llena de toda clase de contenido, pero en su base sigue estando el baile al son de cualquier canción que esté de moda en un momento dado. Así se volvió popular entre las generaciones más jóvenes, sin importar que actualmente también sea un producto de información y entretenimiento a la altura de YouTube. Y son precisamente dos chicas jóvenes las que han compartido una experiencia muy especial cuando intentaron seguir un trend en un parque de Disney. Todo parecía ir normal, sin nada de lo que preocuparse, mientras practicaban los movimientos que iban a tener que realizar.

"Nosotras grabando un trend cuando de pronto…" así titulaban el vídeo que, irónicamente, enlazamos desde Instagram. "Ay amiga, viene él" dice una de ellas cuando, de pronto, aparece Kylo Ren en el plano. No viene solo, dado que le acompañan algunos soldados de la Primera Orden y también una oficial de mando. Toda una pequeña unidad de villanos que ponen firmes a las creadoras de contenido:

"¿Qué estáis haciendo? ¿Os estáis comunicando con la Resistencia?" les amenaza el personaje interpretado por Adam Driver en la gran pantalla. Los soldados continúan con las amenazas, mientras que la oficial de mando señala que "dispara primero y luego arreglo el papeleo". A posteriori critica de forma humorística el tiempo que pasamos usando los móviles, dado que son causantes de que aumente la lealtad a la Resistencia. Las chicas, por su parte, permanecen quietas pero contentas, viviendo un momento muy particular que les ha valido muchas reproducciones en redes sociales. Seguramente muchas más que las que hubieran tenido de haber subido el baile y nada más, dado que es la situación vivida la que ha elevado la experiencia del momento.