DE SHOW EN SHOW

Conciertos en Madrid en noviembre: escoge tu plan musical para este mes

Esta es una lista de los principales conciertos que se organizarán en la ciudad de Madrid a lo largo del mes de noviembre de 2025. Escoge tu favorito y prepara un plan diferente lleno de música en la capital.

Katy Perry durante un concierto

Katy Perry durante un conciertoGTRES

Asier Duque
Publicado:

Juanjo Bona

Tendrá dos fechas distintas para sus shows en Madrid: 3 y 24 de noviembre.

Radiohead

Darán cuatro conciertos, los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre. ¡De los más solicitados del mes!

Zaz

Esta conocida artista francesa pasará por Madrid el 5 de noviembre.

Katy Perry

Katy Perry dará un gran y espectacular show en el Movistar Arena el 11 de noviembre.

One Republic

Pocos días después, el 14 de noviembre, le seguirán los chicos de One Republic.

Mushkaa

Uno de los shows más esperados de este mes será el de Mushkaa, el 19 de noviembre.

Samantha Hudson

Un día después dará su concierto Samantha Hudson, el 20 de noviembre.

Despistaos

Si te apetece una noche de mucha nostalgia, el 29 de noviembre tendrás a Despistaos en concierto.

David Bustamante

El 30 de noviembre dará su show David Bustamante, con un repaso a más de dos décadas de canciones.

