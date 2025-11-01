DE SHOW EN SHOW
Conciertos en Madrid en noviembre: escoge tu plan musical para este mes
Esta es una lista de los principales conciertos que se organizarán en la ciudad de Madrid a lo largo del mes de noviembre de 2025. Escoge tu favorito y prepara un plan diferente lleno de música en la capital.
Juanjo Bona
Tendrá dos fechas distintas para sus shows en Madrid: 3 y 24 de noviembre.
Radiohead
Darán cuatro conciertos, los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre. ¡De los más solicitados del mes!
Zaz
Esta conocida artista francesa pasará por Madrid el 5 de noviembre.
Katy Perry
Katy Perry dará un gran y espectacular show en el Movistar Arena el 11 de noviembre.
One Republic
Pocos días después, el 14 de noviembre, le seguirán los chicos de One Republic.
Mushkaa
Uno de los shows más esperados de este mes será el de Mushkaa, el 19 de noviembre.
Samantha Hudson
Un día después dará su concierto Samantha Hudson, el 20 de noviembre.
Despistaos
Si te apetece una noche de mucha nostalgia, el 29 de noviembre tendrás a Despistaos en concierto.
David Bustamante
El 30 de noviembre dará su show David Bustamante, con un repaso a más de dos décadas de canciones.
