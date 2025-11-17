Un británico alucina al descubrir este icónico dulce navideño español

El usuario de TikTok@chrisinmadrid es un británico que actualmente vive en Madrid. En su cuenta comparte contenidos sobre la ciudad y España, y en su último video nos muestra su parte favorita de las navidades españolas: los polvorones.

Los polvorones son uno de los postres más populares durante la Navidad. Tienen su origen en Andalucía entre los siglos XVI y XVII, pero gracias a su sabor se extendieron rápidamente por toda España, convirtiéndose en uno de los dulces más consumidos en estas fechas. El clásico es de almendra, aunque hoy en día existen versiones de canela, limón, cacao y otros sabores.

En el video, Chris nos enseña el pasillo del supermercado donde se encuentran todos los polvorones. “Estos son muy buenos. Dios mío. Básicamente saben como masa para pasteles. Parecen galletas, pero cuando los muerdes, simplemente se derriten en esa maravillosa masa para pasteles”, comenta el joven británico.

En los comentarios del video, al igual que en la vida real, se refleja la diversidad de opiniones sobre este dulce: hay quienes lo odian y quienes lo adoran, ya que su textura y sabor no son para todos los gustos. ¿Tú eres de los que odian o aman los polvorones?