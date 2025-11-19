Un camarero explica por qué el medio menú no cuesta la mitad y abre un melón: "¿Tanto cuesta entender eso?"

El usuario de TikTok (@abrigaca) publica en su perfil videos bajo el concepto de "dando voz a los camareros", recreando escenas cotidianas y usando un toque de humor para mostrar cómo se comportan a veces los clientes. En uno de sus últimos videos explica por qué un medio menú no cuesta exactamente la mitad de uno completo.

Tras una situación reciente con un cliente, el camarero detalla el coste de su menú diario: "¿Pero tanto costará entender eso? Yo la verdad flipo todavía cuando me pasan estas cosas. Hoy me ha tocado un clásico: hacemos menú diario y medio menú", comenta.

En el video, el hostelero explica que el menú completo cuesta 14,90 €, mientras que el medio menú cuesta 11,90 €. A primera vista podría parecer extraño, ya que si se tratara de "medio menú" debería costar la mitad, ¿no? Sin embargo, el camarero detalla la razón del precio:

"Hoy me ha tocado la mítica discusión sobre por qué el medio menú no vale 7,50 € en lugar de 11,90 €. Le llamamos medio menú porque es solo un plato, pero todo lo demás supone un 80% del menú. Se usan los mismos recursos: la mesa, el camarero, y todos los demás servicios, excepto uno de los platos", explica @abrigaca.

La situación abre el debate: ¿estás de acuerdo con los cálculos del camarero o crees que lo justo sería pagar solo la mitad por un medio menú?