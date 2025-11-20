Plex dedica un premio a Aitana y demuestra su amor en público: "La quiero mucho"

La última edición de los Premios GQ, celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid, reunió a numerosos rostros conocidos del ámbito nacional e internacional. Entre los protagonistas de la noche se encontraba Plex, uno de los galardonados, que no solo celebró el reconocimiento otorgado por la revista, sino que también quiso dedicar el premio a las personas más cercanas en su vida.

Tras recibir el galardón, el youtuber expresó su agradecimiento destacando el papel de quienes lo acompañan en su crecimiento personal y profesional. "Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida, que hacen la persona que soy. Agradezco a GQ por el premio y agradezco a mi novia por acompañarme, que la quiero mucho", declaró ante los medios. Plex quiso subrayar además la relevancia de las mujeres de su entorno, afirmando que, para él, "las mujeres del año son mi mamá y mi novia".

Su relación con Aitana, una de las artistas más mediáticas del panorama musical español, continúa consolidándose tanto en lo personal como en lo público. La pareja mantiene una presencia constante en actos y eventos, y recientemente asistieron juntos a la gala de los Grammy, donde también mostraron su apoyo mutuo.

La aparición conjunta en los Premios GQ y las palabras del youtuber han generado numerosos comentarios en redes sociales, donde seguidores de ambos han destacado la naturalidad con la que comparten su relación. Aunque Plex y Aitana suelen mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada, sus gestos de respaldo se han convertido en una señal de estabilidad y complicidad. Así pues, la gala de GQ dejó así uno de los momentos más comentados: un reconocimiento profesional acompañado de una declaración personal que reafirma la unión entre ambos.