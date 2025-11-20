La pizarra viral de Rosalía que ha desatado las teorías sobre unas posibles colaboraciones inéditas en LUX con Beyoncé, Rihanna o Kate Bush

La última publicación de Rosalía en Instagram, realizada este miércoles por la noche, ha desencadenado una avalancha de especulaciones entre su comunidad de seguidores. Lo que comenzó como un mensaje de agradecimiento por el recibimiento de LUX —álbum al que la artista asegura haber dedicado tres años de trabajo— terminó convirtiéndose en un foco de teorías sobre posibles colaboraciones y material inédito.

Entre las imágenes compartidas, una en particular ha llamado la atención: una pizarra en la que la cantante catalana parecía organizar el proceso creativo de cada canción del álbum. Más allá del método de trabajo, lo que realmente ha generado interés son los nombres escritos al lado de varios temas, una lista que ha prendido fuego a las redes en cuestión de minutos.

El primer nombre que destacó fue el de Gaga, vinculado a Focu’ ranni. La posibilidad de una colaboración con Lady Gaga no ha tardado en circular, especialmente tras semanas de intercambios en redes entre ambas artistas.

La sorpresa continuó con Beyoncé, cuyo nombre aparece junto a La Perla. Aunque el tema se lanzó como colaboración con Yahritza y su Esencia, su presencia en la pizarra ha abierto la hipótesis de una posible versión deluxe de LUX. La idea ha cobrado fuerza, especialmente tras la reciente visita de la artista estadounidense a Barcelona.

Otro nombre que ha generado expectación es el de Kate Bush, asociado a Reliquia. Rosalía ya había señalado a la británica como una de sus principales influencias durante la etapa Motomami, y ambas fueron vistas en un estudio meses atrás.

También figura Ariana Grande, junto a Sauvignon blanc, lo que ha llevado a preguntarse si se trata de una colaboración descartada o de contenido pendiente de publicarse. El misterio aumenta con las letras RIH, escritas al lado de un tema llamado Me relajo, ausente del tracklist oficial, que muchos han interpretado como una referencia a Rihanna. Para cerrar la lista, aparece Mariah Carey vinculada a Dios es un stalker, un guiño que ha terminado de desatar la euforia en redes. En menos de una hora, la imagen se convirtió en un fenómeno viral, con miles de usuarios analizando cada detalle en busca de pistas.

Por ahora, Rosalía no ha aclarado si estas anotaciones corresponden a colaboraciones reales, ideas descartadas o futuros lanzamientos. Pero una vez más, ha demostrado su capacidad para convertir una simple fotografía en el centro de la conversación.