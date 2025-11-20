IShowSpeed se corona como Streamer del Año en los Esports Awards 2025

IShowSpeed ha vuelto a situarse en el centro del panorama internacional del streaming tras hacerse con el premio a Streamer del Año en los Esports Awards 2025. La ceremonia, celebrada en Las Vegas, reunió a algunos de los nombres más influyentes del entretenimiento digital, donde el creador estadounidense logró imponerse a competidores como Kai Cenat, Jasontheween, Plaqueboymax y ExtraEmily. Esta victoria supone su primer triunfo en una de las categorías más prestigiosas de la gala.

La organización anunció el reconocimiento mediante un vídeo pregrabado en el que Speed, fiel a su estilo directo y enérgico, agradeció el apoyo de su audiencia. El streamer dedicó unas palabras a los seguidores que han acompañado su ascenso durante los últimos años, destacando su papel fundamental en la consolidación de su figura pública. Su mensaje, breve pero emotivo, subrayó la conexión que mantiene con su comunidad, una de las claves de su éxito.

El impacto de IShowSpeed en el sector del entretenimiento digital continúa creciendo. Su estilo espontáneo, explosivo y marcado por el humor ha redefinido la manera de entender las retransmisiones en directo, convirtiéndolo en uno de los referentes de la generación más joven. Además, su presencia en eventos deportivos y su relación mediática con figuras como Cristiano Ronaldo han ampliado su visibilidad más allá de las plataformas de streaming.

Con más de 24 millones de suscriptores en YouTube, el creador consolida su presencia como uno de los grandes fenómenos globales. El premio también adquiere un valor simbólico después de quedarse a las puertas del mismo en 2024, cuando Rivers se llevó el reconocimiento. Este año, Speed logra cerrar un capítulo pendiente y reafirmar su posición en lo más alto del mundo del streaming.