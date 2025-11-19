Juan Guarnizo denuncia que la Kings League todavía le debe los pagos correspondientes a 2024

Juan Guarnizo, uno de los streamers más influyentes del panorama hispanohablante y presidente de Aniquiladores en la Kings League, ha revelado públicamente que la organización aún no le ha realizado los pagos correspondientes al año 2024. Sus palabras, compartidas durante un stream reciente, han generado un notable revuelo entre los seguidores del torneo y añaden un nuevo elemento a la serie de quejas que varios presidentes han expresado en las últimas semanas.

Guarnizo explicó que, durante mucho tiempo, su equipo logró avanzar hasta las semifinales, lo que en teoría suponía un incremento en los ingresos por rendimiento. Sin embargo, también señaló que las ganancias obtenidas por la liga distan mucho de cubrir las inversiones necesarias para competir al máximo nivel. "Lo que ganas con la liga no es ni de chiste lo que puedes llegar a invertir", aseguró, describiendo un contexto económico complejo para los presidentes que apuestan por mantener plantillas competitivas.

Pero la bomba es que el streamer añadió que aún no ha cobrado el dinero que le corresponde del año pasado. Asegura que pese a haber enviado toda la información necesaria hace meses y escribir de manera privada a la organización, todavía no ha recibido la compensación correspondiente. Aunque reconoció que las transacciones internacionales desde España pueden tardar más en procesarse, afirmó que los plazos ya se han excedido con creces: "Entiendo que tardan más, pero ya se están pasando".

Estas declaraciones llegan en un momento especialmente tenso para la Kings League. En los últimos días, otros presidentes han mostrado públicamente su descontento con diversos aspectos del funcionamiento de la competición, desde la gestión interna hasta ciertas decisiones deportivas y administrativas. La queja de Guarnizo añade presión sobre la organización, que por el momento no ha realizado declaraciones sobre el asunto.