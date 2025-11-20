Alcalá Norte anuncia una tercera Riviera para despedir su aclamado primer álbum

Apenas ha pasado un año y poco desde que los madrileños Alcalá Norte presentaran su álbum debut ante doscientas personas en la sala El Sótano, en pleno barrio de La Latina. Aquella primera fecha, marcada por la expectación creciente en torno al proyecto, se quedó pequeña y obligó al grupo a repetir al día siguiente el mismo pase, mismo lugar y misma hora, culminando así una presentación por partida doble que confirmó que algo estaba empezando a moverse alrededor del trío de Ciudad Lineal.

En los meses posteriores, el entusiasmo inicial se transformó en un impulso profesional que los llevó a firmar otro doblete madrileño, esta vez en un escenario de mayor envergadura: el histórico Teatro Eslava. Allí, Rivas, Barbosa y compañía demostraron que su directo había dado un salto evidente y que su base de seguidores no dejaba de crecer. Las entradas volaron en cuestión de horas, certificando que el fenómeno Alcalá Norte estaba lejos de ser una anécdota.

Desde entonces, el grupo se ha curtido en algunos de los festivales más multitudinarios del país, consolidando su nombre a golpe de concierto y llegando incluso a protagonizar un simbólico y muy celebrado asalto a la sala principal de Razzmatazz en Barcelona, un hito que terminó de afianzar su presencia en la escena nacional.

Con la sensación de estar a punto de cerrar un primer ciclo —y con una mano ya metida en el barro creativo de su segundo disco— Alcalá Norte da ahora un paso decisivo: su tercer concierto en La Riviera. La banda llama a sus seguidores a acompañarlos en la sala más icónica de la capital para celebrar hasta dónde han llegado en menos de dos años de gira ininterrumpida, una etapa que los habrá subido al escenario alrededor de ochenta veces.

Todo apunta a que esta cita será mucho más que un concierto: será un punto y seguido. Una oportunidad para comprobar la madurez artística del grupo y, por qué no, para escuchar alguna pista de lo que están preparando para su próxima etapa.