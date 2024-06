La entrevista cañón a Alcalá Norte: "Lo de Rosalía ha sido muy guay porque ahora toda mi familia me tiene respeto"

Empecé a oír hablar de ellos a principios de año antes de que sacaran su primer disco, luego llegó La vida cañón, el éxito en el Tomavistas y el Primavera Sound, el concierto con Carolina Durante en la Wurtlitzer que Rosalía los recomendara en su canal de WhatsApp y que cada vez escuchara a más gente hablando de ellos o compartiendo su música.

Acaban de anunciar la gira cañón que los llevará a dar cuarenta conciertos por distintas ciudades y festivales de España en lo que queda de 2024 y enero de 2025 y tenía que entrevistarlos.

Recientemente pude charlar con ellos en la oficina de su mánager en Noviciado. Compartí cerveza con el cantante Álvaro Rivas, el batería Jaime Barbosa y el guitarrista y productor Pablo Caballero.

¿Qué ha pasado en estos cinco años desde que empezó la banda en 2019 hasta que habéis publicado vuestro primer disco este 2024?

Barbosa: "Muchas cosas han pasado, muchos disgustos y muchas alegrías, pero sobre todo ha continuado porque nos apetecía seguir con esto a los que lo montamos. La única manera era, si alguno de los que estaba no encajaba, pues buscar a otro hasta que hemos encontrada a la gente indicada. Eso se consigue con ganas de que el proyecto funcione porque si te hartas rápido y acabas hasta los cojones dices pues que le den a todo. Una vez nos pasó, una semana en abril del 22 el grupo no existió y a la semana dijimos no se acabó".

Álvaro: "Con el tiempo hemos ido viendo que para lanzarte a algo así, una banda y empezar a firmar papeles necesitas tener confianza con el resto de miembros como la que tendrías con un socio con el que te alias para vender carcasas de teléfono. Lo que ha pasado estos cinco años es que nos hemos llevado decepciones y hemos tenido que abortar los planes porque fallaba lo más básico que era la confianza"

¿Cuándo empezó a encajar todo? ¿Fue con la llegada de Pablo y Carlos?

Barbosa: "A Carlos le conocemos de hace dos años, ahora es el guitarrista, pero hasta hace dos meses era sólo el productor. Luego Pablo igual, toco una vez con nosotros y se volvió a Barcelona y luego volvió al grupo y se quedó. No ha habido un momento que hayamos dicho ahora si, ha sido una construcción de esto muy por partes"

Álvaro: "Nosotros dijimos vamos a grabar el disco, porque Carlos nos los sugirió, a ver si grabando el disco todas las demás piezas encajan"

Barbosa: "Es como la gente que dice nuestro matrimonio es una mierda, vamos a tener un hijo a ver si lo arreglamos. No suele pasar pero nos ha pasado"

Carlos: "Es un poco retorcido. Realmente es voy a hacer un trabajo de puta madre y ahí es cuando la gente se sube al carro"

El que hayáis tenido éxito ha ayudado a que todo encaje.

Carlos: "Aunque no hubiera triunfado el disco el plan era salir a defenderlo a las salas"

Barbosa: "El plan era ir a tocar a los sitios a los que vamos a ir a tocar viniera gente o no y esto que ha pasado ahora que pasara para el segundo disco con suerte. No hemos cambiado los planes que teníamos de la gira cañón, ahora a lo mejor tenemos la suerte de que viene más gente a vernos"

Álvaro: "El plan era tener este otoño igual de intenso"

Barbosa: "Nosotros ya tocábamos antes de sacar el disco llevábamos todo el año dando conciertos venían nuestros colegas y más gente. Siempre en Madrid bien y no tocábamos en otro sitio. Siempre hemos tenido la suerte de aunque sólo se nos conociera en círculos pequeños viniera gente a vernos. Tenemos muy buenos hooligans"

Álvaro: "La formación básica con la que estamos ahora también ha encajado antes de que petásemos. Lo pasamos mal porque entre noviembre, que ya estaba todo el pescado vendido respecto a las acciones de promo y las canciones que íbamos a sacar y abril que es cuando ya salimos a presentar nuestro álbum nos costó"

Esa sensación de que estáis triunfando por el boca a boca frente al marketing o a tiktok tiene que ser muy poderosa.

Carlos: "Tiene un resumen eso que dices. La vida cañón cuando la sacamos en single no entró en ninguna lista y ahora mismo ha pasado de 400.000 reproducciones de una manera muy orgánica. Empezó a subir poco a poco y luego ya fue entrando en listas"

Al par de semanas de sacar la canción yo os metí en mi playlist de Indie Español en Spotify con 50.000 seguidores.

Barbosa: "Que una canción tuya se haga viral de repente y pegues todo el castañazo puede estar bien, pero a mí me mola más que todas las canciones tengan un crecimiento. La vida cañón es verdad que ha sido como la más gorda, pero todas tienen un crecimiento natural"

Álvaro: "Incluso con La vida cañón las cifras son guays y no una locura. Me lo dicen en la discográfica que mola más que haya una de 400.000 y tres de 200.000 a que haya una de 12 millones y el resto con 12.000"

¿La vida cañón sería un poco vuestro Cayetano de Carolina Durante?

Álvaro: "Eso nos lo han dicho porque la gente usa la palabra independientemente de la canción. Evidentemente lo de Cayetano ha calado mucho más pero si estamos recuperando el adjetivo cañón pues de puta madre".

Las influencias vuestras son antiguas, están los ochenta por todos los lados. He escuchado canciones vuestras que suenan a The Cure, Joy Division o Stone Roses.

Barbosa: "Nuestra influencia es un poco la cosa ochentera"

Me da la sensación de que vuestras son más esas que el rock alternativo de los 2000 de Franz Ferdinand, The Strokes, Vetusta Morla o Love Of Lesbian.

Barbosa: "Yo de esos grupos que has dicho no he escuchado nada y no se lo que es"

Álvaro: "A mí me gustan los Libertines pero no creo que se note su impronta en nuestra música"

La sangre del pobre suena totalmente a The Cure.

Álvaro: "Lo he leído varias veces. A mi me sorprende que digáis eso, pero me gusta"

Leí que a alguno de vosotros le habían hecho bullying en el colegio por escuchar Oasis.

Álvaro: "No era en el cole, era con los colegas".

Barbosa: "Tu dijiste lo del bullying y lo pusieron en un puto titular"

Álvaro: "Pues flipas la gente que me respondió contándome su bullying musical. Me dio un poco de vergüenza que sacaran ese titular pero ya me entregué a la broma"

Barbosa: "No es que te hicieran bullying es que te decían vaya mierda de música escuchas, pues lo que me han dicho toda mi vida"

¿Tú eres más metalero?

Barbosa: "No, heavy metal por favor. He escuchado mucho punk, mucho heavy, rock y mucho español pero sobre todo lo que más escucho es heavy metal clásico"

Luego no has acabado en una banda de metal y si en una de rock alternativo.

Barbosa: "Ese rollo de como me gusta el heavy tengo que tocar heavy me parece un poco pasado. Cuando le digo a la gente que tengo un grupo todos preguntan si es de heavy pues no, aunque es lo que más me gusta como me gustan otras cosas puedo tocar otras cosas"

Carlos: "Además es que su forma de tocar la batería tiene también recursos que vienen del heavy metal y se respetan muchísimo en las canción porque tiene que ser real y no impostado"

¿Cómo las componéis?

Álvaro: "Cada canción es un mundo es que ha habido cinco formaciones distintas en la construcción de este álbum"

Las letras las haces tu.

Álvaro: "En este disco sí"

También otra de las cosas que está gustando es el rollo diferente en las letras llenas de imágenes locas.

Álvaro: "Mola. A mi me da miedo que luego eso canse, pero es lo que me sale. Prefiero hacer eso que una letra elaborada porque me cuesta más. Un batiburrillo de imágenes sugerentes conectadas que tienen cierta coherencia"

Fliparías con lo de Rosalía.

Barbosa: "Estas cosas se agradecen porque tienen tirón y mucha gente te conoce porque eso lo pone Rosalía o alguien muy gordo. Yo lo agradezco mucho, pero es una cosa que lo hace un día y ya no más. Hay mucha gente a la que le ha hecho más ilusión que a mi"

¿Qué grupo mítico de toda la vida te haría más ilusión que os recomendara?

Barbosa: "Joder, a mi si el Yosi de Los Suaves sale diciendo que Alcalá Norte somos la polla me cago encima. Diría, Dios el Yosi"

Álvaro: "Para mi lo de Rosalía ha sido muy guay porque ahora toda mi familia me tiene respeto. Mola que le guste la canción a ella porque conoce la industria de puta madre, sabe todos los mamoneos que hay por medio y decide darnos un gestito a nosotros sin conocernos de nada"

Carlos: "Una persona que tiene el superior de conservatorio, que ha construido una carrera de cero y es de nuestras artistas más internacionales te reconozca en el sentido de tu canción está que te cagas me parece la leche"

El nombre Alcalá Norte es por el barrio, pero ¿Os han dicho algo los del centro comercial?

Álvaro: "Hay una pelea a nivel seo pero entre instituciones hay buen rollo"

Tendríais que hacer algo muy de barrio tipo dar un concierto en el centro comercial o presentar un disco en el Sapama.

Álvaro: "El Alcalá Norte está contento con que existamos y seguramente en el futuro habrá ocasiones de hacer alguna cosa"

¿Cuáles son los planes con La Gira Cañón? ¿No os han calentado la cabeza con cosas tipo hacer un Wizink Center?

Barbosa: "Se nos ha calentado la cabeza con muchas cosas"

Carlos: "Propuestas de todo tipo, pero por suerte tenemos ahora a José (su mánager) que dice el curso es no molestéis a la banda dejad que crezca de forma natural. Tiene que salir a tocar en Algeciras que sea real. A nosotros nos gustaría poder hacer carrera"

Hay algún grupo en el que os fijéis como Carolina Durante que sacaron el pelotazo de Cayetano y años después siguen sacando discos.

Carlos: "Nos has puesto el mejor ejemplo porque Martín (bajista de Carolina Durante) nos dice siempre que tenemos que tocar que es lo mejor que podemos hacer"

Álvaro: "Llevábamos mucho tiempo sonando a que tenemos algo interesante. Un día me aproximé al Martín y le dije ¿Cómo se pasa de prometer a petarlo? Y me dijo ‘dando 50 bolos en un año’ y al final ha terminado pasando"

Carlos: "Es una máxima del discurso de la banda que compartimos todos los miembros del grupo. Hey sin fliparse, guay currando mucho, pero sin fliparse"

¿Hay algún grupo o artista español actual que os guste?

Álvaro: "Sí a mi me gusta Los Chivatos y también me gusta Fotos de la novia que tienen una canción que se llama Vida resuelta que es la mejor canción de los últimos cinco años en España"