¿Quiénes son Alcalá Norte? Descubre al grupo indie del momento que recomienda Rosalía mientras vive "La vida cañón"

Mucha gente en la industria de la música o en los alrededores de la misma vive buscando el siguiente artista de éxito. La sensación de ser una de las primeras personas que vio en directo, compró el primer disco o fue de los primeros en entrevistar a gente como Vetusta Morla, Arde Bogotá, Carolina Durante o Rosalía cuando todavía no eran muy conocidos es muy poderosa.

En España, replicando lo que tan bien hacen desde hace décadas en el Reino Unido, nos encanta ponernos a todos de acuerdo para aupar al siguiente grupo alternativo de moda y ahora está ocurriendo con un genial sexteto madrileño llamado Alcalá Norte.

En los últimos años hemos visto varios ascensos más o menos meteóricos en el mundo del indie y el rock alternativo español como han sido los de Arde Bogotá, Niña Polaca o Carolina Durante.

Ahora todo el mundo en el mundillo está hablando, entrevistando y recomendando a Alcalá Norte que recientemente lanzaban su primer disco de estudio autotilado y cuyo concierto en el Tomavistas les acaba de consagrar como una de las bandas emergentes del momento.

Pero sin duda lo que más va a catapultar a estos chavales es que Rosalía está enamorada de su canción La vida cañón y no ha dudado en recomendarlos a través de su canal de WhatsApp a sus más de 1.5 millones de seguidores.

El grupo se entero del asunto tras su concierto en la sala Wurlitzer junto a Carolina Durante, cuyo cantante Diego Ibáñez es el novio de Pilar Vila, hermana de Rosalía. Quizás sea por ahí por donde ella ha descubierto a Alcalá Norte y su temazo La vida cañón.

La canción es el principal single del disco, y tras la recomendación de Rosalía, en el momento de publicación de este artículo se encuentra en el n2 en el Top Viral 50 de España.

Son tres audios en los que Rosalía cuenta que "el otro día mis amigos me enseñaron un tema que llevo semanas que me acuerdo del tema y es como que se me ha quedado grabado en la mente. ¿Sabes cuando te se queda grabado un tema? Pues el tema dice así" y luego se pone a cantar parte de la canción diciendo "Peineta pa mi chica y un mantón, la vida cañón".

En un tercer audio Rosalía explica que "básicamente va de eso de la vida, la vida cañon. Entonces a la que me pasa una cosa buena o a la que estoy gozándome algo yo digo 'la vida cañón'".

Antes el 6 de mayo Rosalía felicito a uno de los miembros del grupo por Twitter/X con un "feliz día cañónnnn".

Alcalá Norte es un grupo de formado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, de ahí el nombre, que acoge personas de Batán, Huesca y León. El grupo surgió a finales de 2019 de los restos de otras bandas como Guarrerías Preciados y Los Pablos

El grupo ha estado liderado desde el principio por Jaime Barbosa (batería), Álvaro Rivas (voz) y Juampi (guitarra) a los que actualmente acompañan a Pablo Mendoza (guitarra), Pablo 'Admin' (bajo) y Laura de Diego (teclados).

Su primera canción Dr Kozhelv salió en 2021 pero no ha sido hasta finales de 2023 cuando empiezan a sacar singles con asiduidad y empiezan a generar un ruido que no ha parado de crecer hasta lanzar su primer disco.

Sus principales influencias van desde The Cure, Joy Division y The Smiths hasta cosas como Depresión Sonora o clásicos españoles como Burning. Si te han gustado tanto como a Rosalía ahora te toca estar atento a sus redes para enterarte de cuando puedes verlos en directo.