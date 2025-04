Dulceida, sobre los tiktokers: "No me gusta cuando es falso y preparado: hay novios falsos, shippeos falsos…"

Si hay alguien que haya visto con detalle cómo ha evolucionado el panorama de las redes sociales en España, esa es Dulceida. Desde que arrancase a finales de la década de los 2000 con su blog, esta creadora de contenido ha sabido cómo mantenerse relevante a pesar del paso de los años, mientras la mayoría de sus compañeros se quedaban atrás. Una red social en la que no ha logrado despuntar mucho (quizá porque no le interesa) es TikTok, y en su reciente visita al podcast de Reyes del Palique ha explicado cuáles son los aspectos de esta plataforma que no le acaban de gustar.

Dulceida se ha encargado de señalar un rasgo tóxico de la comunidad de TikTok del que no todo el mundo es consciente: la enorme cantidad de dramas falsos que se generan mediante acuerdos entre creadores de contenido. Cuando un grupo de tiktokers no tiene ideas creativas con las que destacarse en la red social, a veces puede recurrir a falsas narrativas guionizadas con las que tener amoríos y peleas que generen interés en redes y atraigan views e interacciones. La mayoría de estos dramas se notan a la legua, pero son muchos los tiktokers que han conseguido convencer a cientos de miles de personas de que las cosas que les estaban pasando con otros creadores de contenido eran reales.

No es de extrañar que Dulceida sienta rechazo hacia esta forma de entender la profesión de influencer: bastantes dramas ha tenido que vivir solo por ser quien es, como para pensar siquiera en generar unos de mentira para llamar la atención. El tiempo pone a este tipo de personas en su lugar, y las redes se encargan de olvidar de forma natural a aquellas personas que no tienen nada positivo que aportar y que no son genuinas. ¡Puede que a corto plazo funcione, pero a la larga es un repelente asegurado!