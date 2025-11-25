Un tigre se enfrenta a un cocodrilo en un tenso enfrentamiento en una charca

Un insólito y tenso encuentro en plena naturaleza ha dejado unas imágenes espectaculares: un tigre adulto enfrentándose a un enorme cocodrilo en la orilla de un abrevadero.

Corbett Shanu, vecino de Nainital (Uttarakhand, India), grabó el momento exacto en el que el felino salió sigilosamente de la espesura de la selva y se aproximó con cautela a un cocodrilo de asalto que descansaba inmóvil junto al agua. La tensión se podía percibir en cada paso del tigre, que parecía evaluar la fuerza de su oponente antes de acercarse más.

Justo cuando el animal se hallaba a pocos metros, el cocodrilo reaccionó con un movimiento fulminante: abrió sus enormes fauces de par en par, lanzando una advertencia que hizo que el tigre frenara en seco. Tras unos segundos de tensión máxima, el felino retrocedió lentamente, consciente de que tenía delante a un rival formidable.

El grupo de visitantes que presenció la escena no tardó en reaccionar. Uno de ellos exclamó: "¡Qué avistamiento tan impresionante!". Otro añadió: "Un tigre adulto poniendo a prueba su temple contra un gran cocodrilo de asalto".

El vídeo, que ya circula por redes sociales, muestra la cruda realidad de la vida salvaje en los parques naturales indios, donde los encuentros entre dos grandes depredadores pueden ocurrir en cualquier momento y convertirse en escenas tan espectaculares como impredecibles.