DjMaRiio echa un pulso a la Kings League y deja de reaccionar a la final europea: "Vamos a ver si soy necesario o no"

La final de la Kings Cup Europe, celebrada ayer y en la que Porcinos se alzó con la victoria, dejó un protagonista inesperado fuera del terreno de juego: DjMaRiio. El popular streamer anunció durante su directo que no reaccionaría al evento, pese a haberlo hecho en otras ocasiones, y justificó su decisión con un mensaje cargado de ironía. "No creo que necesiten mis 70 mil viewers, no les hace falta. Es un proyecto que está en la A. Me imagino que les estará yendo bien sin mí… vamos a ver si soy necesario o no", afirmó ante su audiencia.

Su comentario llega en un momento especialmente delicado para la Kings League, que en las últimas semanas ha afrontado críticas internas, desacuerdos entre presidentes y una creciente tensión sobre el rumbo del proyecto. La decisión de DjMaRiio, uno de los creadores más influyentes vinculados al fenómeno, ha sido interpretada por parte de la comunidad como un gesto de distanciamiento o incluso como una forma de presión hacia la organización.

A lo largo del torneo, DjMaRiio se había consolidado como uno de los grandes dinamizadores del formato, aportando miles de espectadores a cada retransmisión y reforzando el impacto mediático de la competición. Su ausencia en una final europea supone, por tanto, un cambio significativo en el ecosistema que rodea a la Kings League, donde la figura de los creadores de contenido tiene un peso central.

Por ahora, la organización no se ha pronunciado sobre la decisión del streamer, ni tampoco se sabe si retomará sus reacciones en próximos encuentros. Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en redes sociales, donde su mensaje ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre los presidentes y la Kings League.