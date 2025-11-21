Ibai Llanos entrevista a Daddy Yankee tras su regreso y le confiesa la experiencia más dura de su vida

El debut de la NFL en España se convirtió en un acontecimiento histórico que congregó a miles de aficionados en el estadio Santiago Bernabéu. La cita, que enfrentó a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders, incluyó un esperado espectáculo musical durante el descanso: la primera interpretación en vivo de la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, protagonizada por Daddy Yankee junto a Bizarrap. El artista puertorriqueño, considerado una figura clave en la historia del reguetón, volvió así al foco mediático con una actuación que muchos ya califican como memorable.

A raíz de esta participación, Daddy Yankee concedió una entrevista a Ibai Llanos en su canal de YouTube. Durante la conversación, el artista habló de su regreso a los escenarios tras un periodo prolongado sin asistir a conciertos como espectador. Según explicó, llevaba tres años sin acudir a uno, hasta que decidió asistir a una presentación de Bizarrap. "Pensaba que me iba a sentir extraño, pero cuando fui entrando me sentí bien", relató.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Daddy Yankee abordó el episodio que marcó su juventud: el tiroteo en el que estuvo a punto de perder la vida. "Yo estoy vivo de milagro. Se supone que yo no estuviera aquí hablando", afirmó. Explicó que creció en un entorno donde los conflictos entre residenciales en Puerto Rico podían generar violencia indiscriminada. "Todo aquel que esté en el camino se va. Fui una víctima", recordó, aunque evitó profundizar en los detalles por tratarse de un periodo que aún le resulta difícil rememorar.

El artista también compartió cómo aquel incidente transformó sus planes. Antes del ataque, estaba dedicado al béisbol, el boxeo y el baloncesto, disciplinas en las que ya rozaba el profesionalismo. Sin embargo, el suceso le obligó a replantear su futuro y acabó conduciéndolo hacia la música, un camino que definiría su carrera.

La entrevista dejó también espacio para reflexionar sobre la conexión con el público. Daddy Yankee destacó el cariño recibido en su paso por las gradas del Bernabéu, donde numerosos asistentes se acercaron para pedirle fotografías. "La gente me trató increíble", afirmó, agradecido por el apoyo tras su regreso a un escenario tan significativo.