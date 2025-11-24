El concierto de Anuel AA en Madrid vuelve a ser un desastre: llega tarde y el concierto termina de manera inesperada

La gira Real Hasta la Muerte Tour continúa acumulando incidencias en su paso por España. Tras las cancelaciones de A Coruña y los aplazamientos en Sevilla y Valencia, los retrasos se han convertido casi en una constante en los directos de Anuel AA. En Pamplona y Barcelona ya se habían vivido situaciones similares, con horas de espera y finales precipitados. Madrid no fue una excepción.

El concierto previsto para este domingo en el Movistar Arena comenzó con un aviso poco alentador. A la hora fijada de inicio, el recinto emitió un comunicado señalando que el espectáculo no podía arrancar debido al retraso en la llegada del artista. Una hora después, un segundo mensaje confirmaba que Anuel AA acababa de acceder al recinto y que el concierto comenzaría en breve.

A pesar de las bajas temperaturas y largas colas —algunos seguidores afirmaban haber esperado más de 25 horas—, el público recibió al cantante con entusiasmo cuando finalmente apareció en escena. Con su característico micrófono adornado con una cruz de neón, Anuel AA ofreció un repertorio centrado en sus temas más populares, mayoritariamente colaboraciones fuera de sus álbumes oficiales. Su propuesta de trap y reguetón logró mantener entregados a los asistentes desde el primer minuto.

Sin embargo, el espectáculo volvió a verse afectado por los horarios del recinto. Pasadas las 23:15, y ante la imposibilidad de alargar más la actuación, el Movistar Arena tuvo que cortar el sonido mientras el artista seguía interpretando una de sus canciones. El público, lejos de abandonar, continuó coreando el tema a capela mientras Anuel salía del escenario sin completar el repertorio previsto. La situación generó malestar entre parte de los asistentes, que consideraron escasa la duración del concierto después de la espera acumulada.

Anuel AA tiene programado un segundo concierto en Madrid esta misma noche y nuevas fechas en Barcelona y Valencia. Queda por ver si estas actuaciones seguirán el mismo patrón o si el artista decidirá cumplir los horarios en los últimos tramos de su gira española.