Yailin La Más Viral arremete contra Anuel AA y expone mensajes muy íntimos del cantante

La relación entre Yailin La Más Viral y su expareja, Anuel AA, sigue siendo foco de controversia. En esta ocasión, la cantante dominicana sorprendió a sus seguidores al compartir supuestos mensajes privados con el artista, además de lanzar duras críticas por la falta de apoyo en la manutención de su hija Cattleya, de apenas un año.

"Tanto lujo, tantas cadenas, ¿y la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza", escribió Yailin en sus historias de Instagram. La intérprete de Narcisista no se detuvo ahí y aseguró que Anuel ha dificultado el proceso legal necesario para que su hija pueda salir del país. "Firma los papeles ya", exigió la artista, denunciando que las trabas impuestas por el reggaetonero han impedido que la pequeña Cattleya pueda viajar.

Uno de los momentos más impactantes de esta confrontación ocurrió cuando Yailin publicó capturas de una conversación que, según ella, tuvo con Anuel. En los mensajes, el cantante habría confesado que, a pesar de estar en otra relación, todavía piensa en ella: "Tú sabes que, aunque esté con otra, cuando estoy en eso, en lo único que pienso es en ti".

La relación entre Yailin y Anuel, que en su momento fue una de las más mediáticas del género urbano, parece haberse deteriorado hasta el punto de generar constantes enfrentamientos en redes sociales. Yailin no dudó en calificar a Anuel de "narcisista y llorón" y lanzó una advertencia: "No me hagas publicar lo que ya sabes, que estoy loca porque me respondas para piarte de tu película".

Por el momento, Anuel AA no ha emitido ningún comentario sobre las acusaciones, pero la disputa continúa alimentando el interés y las opiniones en redes sociales. Mientras tanto, los fans se preguntan si esta guerra pública llegará a un punto de conciliación o si seguirán surgiendo nuevos episodios.