Las 10 canciones más escuchadas en Spotify este año

Este año con la llegada del esperado Spotify Wrapped 2024 tenias un vistazo nostálgico a las canciones, pódcast y otros formatos de audio que marcaron tu año en la plataforma.

Esta edición del Wrapped no fue cualquier recopilación, ya que celebraba su décimo aniversario con un toque especial de inteligencia artificial (IA). Desde su creación en 2015 bajo el nombre "Tu Año en Música" (rebautizado un año después como Spotify Wrapped), esta función se ha convertido en una tradición esperada por millones de usuarios.

En tu perfil de Spotify, encontrarás una sección dedicada exclusivamente al Wrapped. Allí podrás explorar un resumen detallado de tu 2024: tus canciones más escuchadas, clips exclusivos de tus artistas favoritos, un análisis de tu evolución musical y, como novedad, una lista de reproducción personalizada presentada por Livi, la DJ impulsada por IA de la plataforma.

Junto con el lanzamiento del Wrapped 2024 Spotify también reveló los nombres más destacados del año a nivel global. Por segundo año consecutivo, Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada del mundo en Spotify, alcanzando más de 26,600 millones de reproducciones en 2024. Aunque Swift domina como la reina indiscutible del streaming, el título de la canción más escuchada del año pertenece a su compatriota Sabrina Carpenter.

1. Espresso - Sabrina Carpenter

Una vibrante mezcla de pop y ritmos electrónicos, Espresso captura la energía dinámica y sofisticada de Sabrina Carpenter, evocando la intensidad y el encanto de un café fuerte en una mañana animada.

2. Beautiful Things - Benson Boone

Con una sensibilidad emotiva y letras profundas, Beautiful Things combina la poderosa voz de Benson Boone con una melodía delicada, entregando un mensaje esperanzador sobre encontrar belleza incluso en los momentos difíciles.

3. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

Billie Eilish regresa con esta melancólica y etérea composición, explorando temas de conexión y destino con su característico estilo minimalista y envolvente.

4. Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj

Una explosión de ritmos urbanos y reguetón, Gata Only combina las habilidades de FloyyMenor y Cris Mj en una pista contagiosa, ideal para encender la pista de baile con su energía vibrante.

5. Lose Control - Teddy Swims

La poderosa voz soul de Teddy Swims brilla en Lose Control, una balada apasionada que explora la vulnerabilidad y el anhelo de amor, con un toque de intensidad emocional.

6. End of Beginning - Djo

Djo (alter ego musical del actor Joe Keery) presenta una obra introspectiva y experimental con End of Beginning, fusionando sonidos retro y electrónicos para esta canción cargada de nostalgia con una historia curiosa.

7. Too Sweet - Hozier

Too Sweet es un tema maravilloso que combina la poesía lírica y la rica instrumentación de Hozier, creando una atmósfera cálida y seductora llena de dulzura melódica. Una canción que le confirma como uno de los grandes artistas del momento.

8. One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd

En colaboración con JENNIE y Lily Rose Depp, The Weeknd presenta One Of The Girls, una fusión sensual de R&B y pop que resalta las voces delicadas de ellas.

9. Cruel Summer - Taylor Swift

Un himno pop explosivo y lleno de emoción, Cruel Summer combina sintetizadores electrizantes con letras honestas que capturan la euforia y el caos de un amor de verano.

10. Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars

Lady Gaga y Bruno Mars unen fuerzas en Die With A Smile, una colaboración épica que mezcla poderosas baladas vocales y un toque de funk-pop, celebrando la intensidad de vivir cada momento al máximo.

11. I Like the Way You Kiss Me - Artemas

Artemas entrega una pieza suave y romántica con I Like the Way You Kiss Me, una canción que combina vibraciones indie-pop y letras nostálgicas, evocando la magia de un amor joven y apasionado.

12. We Can't Be Friends (Wait For Your Love) - Ariana Grande

Con su inconfundible voz y un toque emocional, Ariana Grande aborda las complejidades del amor no correspondido en We Can't Be Friends, una balada conmovedora que fusiona elementos de R&B y pop contemporáneo.

13. Please Please Please - Sabrina Carpenter

En Please Please Please, Sabrina Carpenter nos regaka una canción de pop melódico que explora los altibajos de querer ser escuchada y comprendida en una relación y en la que se ve la mano de Jack Antonoff en la producción.

14. Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Good Luck, Babe! es un himno empoderador con tintes de pop alternativo, donde Chappell Roan celebra la fuerza interna para superar desamores con una mezcla de energía vibrante y letras ingeniosas.

15. Greedy - Tate McRae

Tate McRae ofrece una pista explosiva con Greedy, un tema pop dinámico y lleno de confianza que exuda fuerza y actitud mientras aborda la idea de tomar lo que uno merece en el amor.

16. Million Dollar Baby - Tommy Richman

Million Dollar Baby es una oda retro moderna, donde Tommy Richman fusiona influencias de rock clásico y pop alternativo en una canción llena de encanto y espíritu soñador.

17. Who - Jimin

El cantante de BTS Jimin cautiva con Who, una canción minimalista de R&B que destaca su voz emotiva mientras reflexiona sobre la identidad y la lucha por encontrar un propósito en medio de la incertidumbre.

18. A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey

Shaboozey ha sido el numero uno más longevo este año en Estados Unidos conA Bar Song (Tipsy), la canción country pop perfecta para una noche de fiesta.

19. Luna - Feid, ATL Jacob

Luna es una colaboración seductora que mezcla reguetón y trap latino, donde Feid y ATL Jacob crean una atmósfera nocturna y misteriosa, perfecta para quienes buscan algo íntimo y cautivador.

20. Not Like Us - Kendrick Lamar

En Not Like Us, Kendrick Lamar lanza versos afilados y cargados de indirectas dirigidas a Drake. Con un tono desafiante, Kendrick reflexiona sobre autenticidad, rivalidades en la industria y la diferencia entre ser verdadero y solo aparentarlo, todo sobre una producción intensa que refuerza el mensaje de superioridad artística.