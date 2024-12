Las 50 mejores canciones del 2024

Desde principios de diciembre comienzan a publicarse las listas de las mejores canciones y álbumes del año. Tanto los fans como los melómanos esperan con entusiasmo las clasificaciones de grandes medios como Rolling Stone, Pitchfork o NME.

A esto se suman los rankings de éxitos de Billboard, que reflejan lo más popular del año, y las listas que publican las plataformas de streaming, como Spotify o Apple Music, con lo más escuchado del año.

Es importante tener en cuenta que estas listas no representan una verdad absoluta; suelen basarse en criterios subjetivos de los medios y los periodistas que las elaboran. En ese sentido la lista que hago cada año no es ninguna excepción.

Desde 2016, preparo una playlist con las 50 canciones que, para mí, han sido las mejores del año, y el proceso no es sencillo. Esta vez empecé con tiempo en enero, creando una lista privada de Spotify a la que fui añadiendo durante el año las canciones que me iban gustando, me parecían interesantes o relevantes.

Después me paso las últimas semanas revisando varias de las listas más prestigiosas de medios especializados y la lista de discos lanzados este 2024 para asegurarme de no pasarme por alto alguna joya escondida

Luego llega la parte final del proceso que es estar una tarde eligiendo las 50 finales y ordenándolas con la certeza de que nunca te va a quedar tan bien como quieres y de que siempre te vas a dejar algo fuera.

Esteha sido para mi un año lleno de descubrimientos como la genial Chappell Roan, la todopoderosa Raye, los energéticos Fountaines DC o los geniales Lemon Twigs.

La lista también incluye algunas de las canciones más exitosas del año de artistas como Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Dua Lipa o Karol G

Al final La vida cañón le ganó la batalla a La calle Elfo y está en mi lista junto a temas de Cometa o Extraños Pasajeros. También hay canciones de Vetusta Morla, Love Of Lesbian o Carlangas.

Y tampoco puede faltar mi toque personal incluyendo canciones de artistas muy cercanos a mi, que a lo mejor no están en otras listas, como Jorge Drexler, Norah Jones, Camera Obscura, Richard Hawley o Branko.

Por último apuntar que estuve dudando de si poner en el número uno a The Cure, que han sacado mi disco favorito del año, o a Chappell Roan y al final he dejado a ella en lo más alto.

Las 50 mejores canciones de 2024

50. Benson Boone - Beautiful Things

49. KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido

48. Love of Lesbian - La Champions y el Mundial (feat. Leiva)

47. Dua Lipa - Training Season

46. Vetusta Morla - ¡Ay, Madrid!

45. Camera Obscura - Liberty Print

44. Extraños Pasajeros - Ya No Puedes Verme

43. The Smile - Zero Sum

42. Taylor Swift - Fortnight (feat. Post Malone)

41. Biznaga - El futuro sobre plano

40. Justice - Neverender

39. SZA - Saturn

38. The Cat Empire - La Gracia

37. Jorge Drexler - Derrumbe

36. Cometa - Todo por ti

35. Pet Shop Boys - Loneliness

34. The Airborne Toxic Event - Note To Self

33. Mon Laferte - Obra de dios

32. Bon Iver - S P E Y S I D E

31. Residente - Que Fluya

30. La Habitación Roja - Los Seres Queridos

29. trentemøller - Behind My Eyes

28. Vampire Weekend - Ice Cream Piano

27. The Last Dinner Party - Nothing Matters

26. Norah Jones - Running

25. Branko - Mood 111

24. Amaral - No lo Entiendo

23. Hozier - Too Sweet

22. Crystal Fighters - Tranquilo

21. Andrea Santiago - La claridad

20. Lady Gaga - Die With A Smile

19. Hinds - Boom Boom Back

18. CARLANGAS - Tiemblo

17. Judeline - zarcillos de plata

16. The Lemon Twigs - My Golden Years

15. Charli xcx - Guess featuring billie eilish

14. Richard Hawley - Heavy Rain

13. RAYE - Genesis.

12. Arde Bogotá - La Torre Picasso

11. Bon Entendeur - Petit bonbon (feat. Rigoberta Bandini)

10. Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God

9. Sabrina Carpenter - Espresso

8. Fontaines D.C. - Favourite

7. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

6. Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade - Cinco Horas Menos

5. Beth Gibbons - Floating On A Moment

4. Alcalá Norte - La Calle Elfo

3. ROSÉ - APT.

2. The Cure - Alone

1. Chappell Roan - Good Luck, Babe!