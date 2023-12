Las 50 mejores canciones del 2023

Desde principios de diciembre empiezan a aparecer listas de las mejores canciones y los mejores discos del año. Los fans y los melómanos esperan con ganas las que elaboran Roling Stone, Pitchfork o NME entre otros grandes medios.

A ello hay que añadir las listas de éxitos del Billboard que miden lo más popular del año y las listas que sacan las aplicaciones de streaming, como Spotify o Apple Music, de lo más escuchado.

Sobre estas listas hay que tener claro que lo que aparece en ellas no es la verdad absoluta, responden a criterios mayoritariamente subjetivos del medio y de los periodistas que las elaboran y la que hago yo no es ninguna excepción.

Llevo desde 2016 elaborando una playlist con las que han sido las 50 mejores canciones del año para mi y el proceso es laborioso. Estoy un par de semanas volviendo a escuchar las canciones que me han gustado más del año, los artistas que me gustan que hayan sacado disco y los que no conocía que me han sorprendido.

Luego me repaso varias de las listas más reputadas que publican medios especializados por si hubiera alguna joya escondida que se me hubiera pasado. Una vez tengo la lista larga me paso varios días escuchándola antes de recortarla hasta llegar a las 50 canciones definitivas.

Este año la lista incluye algunos de los temas más escuchados del año de divas mainstream como Billie Eilish, Jessie Ware, Shakira, Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Lana del Rey mezclados con grandes grupos alternativos como The National, Blur, Slowdive o The Smile.

Música en español de artistas como Robe Iniesta, Arde Bogotá, Niña Polaca, Julieta Venegas, El Kanka o La Plazuela entre otros.

Temazos a cargo de artistas legendarios como The Beatles, The Rolling Stones, Depeche Mode o PJ Harvey.

Además también hay espacio para grandes canciones que han sacado este año algunos de mis grupos favoritos de siempre como Sigur Ros, The Cat Empire, Belle and Sebastian o Eskorzo.

Las 50 mejores canciones de 2023

50. Emotion Sickness de QOTSA

49. OK de Leiva y No Te Va A Gustar

48. Wish You The Best de Lewis Capaldi

47. Heaven de Bombay Bycicle Club y Damon Albarn

46. Bogus Operandi de The Hives

45. I Inside The Old Year Dying de PJ Harvey

44. Ghosts Again de Depeche Mode

43. Dame Una Oportunidad de Julieta Venegas

42. History Books de The Gaslight Anthem y Bruce Springsteen

41. Péiname Juana de La Plazuela

40. You're Losing Me de Taylor Swift

39. Vampire de Olivia Rodrigo

38. Estrella Solitaria de Triángulo de Amor Bizarro

37. Any Time Of Day de The Lemon Twigs

36. Billie Max de Ginebras

35. Under You de Foo Fighters

34. Padam Padam de Kylie Minogue

33. Gossip de Maneskin y Tom Morello

32. Veneno de Sofi Tukker, Mari Merenda y Sophia Ardessore

31. Magical de Ed Sheeran

30. BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap

29. Dance The Night de Dua Lipa

28. Wall Of Eyes de The Smile

27. Float de Janelle Monae y Seun Kuti

26. The Falling Sky de Greta Van Fleet

25. Paint The Town Red de Doja Cat

24. Hadsel de Beirut

23. 72 seasons de Metallica

22. Thunder Rumbles de The Cat Empire

21. Not Strong Enough de Boygenius

20. Sweet Sounds Of Heaven de The Rolling Stones y Lady Gaga

La canción que más me ha gustado del nuevo album de los Rolling. Las voces de Jagger y Gaga encajan perfectamente.

19. More Than A Love Song de Black Pumas

El primer disco de este duo de soul psicodélico me enamoró y el segundo ha confirmado que son brutales.

18. Para vivir de El Kanka con Silvana Estrada

El Kanka es una de mis debilidades y su ultimo disco es oro. Podría haber elegido varias pero me quedo con esta junto a la adorable Silvana Estrada.

17. Begin Again de Jessie Ware

Cada vez soy más fan de esta diva británica. Absoluto temazo lleno de poderío que espero poder escuchar pronto en directo.

16. Los dias malos de Niña Polaca

Niña Polaca han creado un himno indie de esos que perdurarán en el tiempo.

15. Kisses de Slowdive

La legendaria banda de shoegaze y dream pop británica continúa haciendo magia 30 años después.

14. Solo Vine A Decirte de Eskorzo

Eskorzo nos ha dejado otro discazo lleno de su mestizaje fiestero, endiablado y sabrosón.

13. I Don't Know What You See In Me de Belle and Sebastian

Stuart Murdoch y compañía regresan con otro genial album que añadir a su excelente carrera. Esta canción no puede ser más bailable y pegadiza.

12. A&W de Lana del Rey

Para gran parte de la crítica esta ha sido la canción del año y uno de los discos del año. En muchas listas aparece en el top 10 o top 5.

11. Now And Then de The Beatles

Terminada con la ayuda de IA esta canción es un gran tema que nos devuelve 50 años después a los Beatles. Ha dado mucho que hablar y a mi me ha encantado.

10. Nada que perder de Robe

El gran Robe Iniesta lo ha vuelto a hacer y acaba de sacar un discazo en el que sigue enamorando con lo que mejor sabe hacer: letras poéticas, melodias pegadizas y muchas guitarras.

9. Will Anybody Ever Love Me? de Sufjan Stevens

Este cantautor folk indie es un genio y este tema me ha flipado desde el minuto uno. De las mejores canciones del año.

8. Klettur de Sigur Ros

Otra de mis bandas favoritas de todos los tiempos que han vuelto por la puerta grande con un discazo. Un viaje musical a otra dimensión.

7. LLYM de Rosalía

Mucha gente preferirán Beso o Vampiro pero en mi opinión esta es la mejor canción que ha sacado Rosalía este año.

6. The Narcissist de Blur

Por fin pude ver a Blur en directo y fue genial. Me ha gustado mucho su último disco y esta canción la escuchado decenas de veces este año.

5. Flowers de Miley Cyrus

Una de las canciones más exitosas, pegadizas, poderosas y virales del año.

4. Los Perros de Arde Bogotá

El grupo de Cartagena se consolida como uno de los grandes del rock indie español con un discazo incontestable.

3. Weightless de Arlo Parks

Arlo Parks es un regalo que no nos merecemos. Que voz tan preciosa y que canciones tan abrazables hace.

2. Deep End (Paul's In Pieces) de The National

2023 ha sido el año en que me he terminado de enamorar por completo de The National y hacerme fan suyo. Dude mucho entre poner esta o The Alcott junto a Taylor.

1. What I Was Made For? de Billie Eilish

La balada de Billie para la película de Barbie es una absoluta delicia que totalmente se merece ser mi número 1 este año.