Las 50 mejores canciones del 2022

Con la Navidad llegan las noticias, los listados y las recopilaciones con lo mejor del año. Las mejores series, películas, libros y hasta los mejores tuits que recopilé en esta noticia.

Uno de las cosas más propensas a este tipo de listados es el mundo de la música. Desde principios de diciembre empiezan a aparecer listas de las mejores canciones y los mejores discos. Los fans y los melómanos esperan con ganas las que elaboran Roling Stone, Pitchfork o NME entre otros grandes medios.

Sobre estas listas hay que tener claro que lo que aparece en ellas no es la verdad absoluta, responden a criterios mayoritariamente subjetivos del medio y de los periodistas que las elaboran y la que elaboro yo no es ninguna excepción.

Llevo desde 2016 elaborando una playlist con las que han sido las 50 mejores canciones del año para mi y el proceso siempre es el mismo. Estoy un par de semanas volviendo a escuchar las canciones que me han gustado más, los artistas que me gustan que hayan sacado disco y los que no conocía que me han sorprendido.

Luego me repaso varias de las listas más reputadas que publican medios especializados por si hubiera alguna joya escondida que se me hubiera pasado. Una vez tengo la lista larga hecha la recorto hasta llegar a las 50 canciones definitivas sea cual sea el estilo o el idioma de las mismas.

Este año la lista incluye algunos de los temas más escuchados del año de artistas mainstream como Bad Bunny, Rosalía, Harry Styles, Beyoncé, Taylor Swift o Bizarrap entre otros mezclados con grandes grupos de rock alternativo como Arctic Monkeys, The Black Keys, The Killers, Kasabian o Foals entre otros.

Mucha música en español de artistas como Jorge Drexler, Ayax, Merino, Amaia Romero, Rigoberta Bandini, Cupido, Sidecars o Veintiuno.

Sonidos folk pop alternativos con Weyes Blood, Ethel Cain, Angel Olsen, Marcus Mumford o First Aid Kit entre otros y alguna rareza personal como la canción de Branko con Ellah.

Las 50 mejores canciones de 2022

50. No es lo mismo de La Bien Querida y J (Los Planetas)

49. Tippa My Tongue de Red Hot Chili Peppers

48. Will Of The People de Muse

47. 180 grados de Sidecars

46. If They're Shooting At You de Belle and Sebastian

45. L'enfer de Stromae

44. El mirador de Calexico

43. Tonight de Phoenix y Ezra Koenig

42. New Gold de Gorillaz, Tame Impala y Bootie Brown

41. Everything's Electric de Liam Gallagher

40. Boy de The Killers

39. En tu orilla de Julieta Venegas

38. Creepin de Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage

37. Kill Bill de SZA

36. Chemicals de Kasabian

35. Quiero pero no de Amaia y Rojuu

34. Through The Echoes de Paolo Nutini

33. 2011 de Foals

32. It's Not Just Me, It's Everybody de Weyes Blood

31. We're Not In Orbit Yet de Broken Bells

30. La Vida Moderna de Veintiuno y Love Of Lesbian

29. Free Yourself de Jessie Ware

28. American Teenager de Ethel Cain

27. Spitting Off The Edge Of The World de Yeah Yeah Yeahs y Perfume Genius

26. Home Maker de Sudan Archives

25. Anti-Hero de Taylor Swift

24. Big Time de Angel Olsen

23. Softly de Arlo Parks

22. Cannibal de Marcus Mumford

21. Palomino de First Aid Kit

20. Cerca del Invierno de Merino e Izal

Uno de los grandes descubrimientos de este año. Canción de pop indie español redonda.

19. Santa de Cupido

He escuchado en bucle esta canción más de lo que debería reconocer. Pop pegadizo y pegajoso.

18. Belinda Says de Alvvays

Los había escuchado poco hasta este año y son de lo mejor. Para amantes de todo lo relacionado con indie, lo-fi, shoegaze y dream pop.

17. About Damm Time de Lizzo

Se asienta como una de las divas del momento y gran parte de culpa la tiene este cañonazo bailongo.

16. BZRP Music Sessions, vol 49 de Bizarrap y Residente

Para mi la mejor sesión de Bizarrap con una letra inmaculada. Muy por encima del Quedate con Quevedo.

15. I'm In Love With You de The 1975

A mucha gente le parecen recargados, sobreproducidos y hasta cursis pero a mi me encantan. Esta es la más pegadiza de su nuevo disco.

14. Break My Soul de Beyoncé

No me gustó mucho el disco de Beyoncé pero está canción si me llegó fuerte. Es la más accesible y a la vez la más potente del disco 'Renaissance'.

13. Body Paint de Arctic Monkeys

Alex Turner y compañía se pusieron intensos y les salió bien la jugada. Sonidos recargados, muy bien producidos y con toques orquestales.

12. Mi manera de querer de Natalia Lafourcade

Lo mágica, bonita y poderosa que es Natalia no es normal. Que belleza de canción y de disco.

11. NAFÉ de Branko y Ellah

Uno de mis djs y productores favorito llega desde Lisboa con su mezcla de ritmos africanos. Descubridlo que os va a flipar a muchos.

10. Corazón impar de Jorge Drexler

El disco de Drexler es oro puro, podría haber puesto cualquiera pero esta, por algún motivo mágico, es la que más he escuchado.

9. The Lightning II de Arcade Fire

Me siguen encantando y me siguen pareciendo unos credores de temazos brutales. Muy coreable en un festival.

8. Ay Mamá de Rigoberta Bandini

Tecnicamente la sacó en diciembre del año pasado pero es mi lista y la meto porqué ha sido una de las canciones del año sin duda.

7. Free de Florence + The Machine

Por fin logré verla en directo este año y es una DIVA con mayúsculas. La reina del rock alternativo.

6. Wild Child de The Black Keys

Me encanta este grupo y sus cañonazos guitarreros. No han perdido su energía y su chispa.

5. Despechá de Rosalía

La escuchas tantas veces que se te acaba metiendo dentro y no puedes no bailarla.

4. Guajiro de Ayax y Dollar

Otra que salió a finales de diciembre de 2021 pero que metó aquí por que puedo. Está en un disco de 2022 y es el tipo de música urbana y rap que me encanta.

3. Bad Habit de Steve Lacy

Artistazo que he descubierto este año y una canción que me ha enganchado mucho. R&B del bueno bueno.

2. Ojitos lindos de Bad Bunny y Bomba Estereo

No solo me gustan muchas del disco de Bad Bunny sino que esta me parece uno de los temazos del año.

1. As It Was de Harry Styles

Nunca hubiera dicho que me iba a gustar la música de un miembro de One Direction pero hay que quitarse prejuicios y abrazar lo que te gusta. Canción de las que se recordara pasados años.