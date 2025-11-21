Muere Gary 'Mani' Mounfield, mítico bajista de The Stone Roses y Primal Scream

La música británica llora la muerte de Gary "Mani" Mounfield, histórico bajista de The Stone Roses y figura clave del sonido de Manchester. Mani falleció a los 63 años, una pérdida que sacude a varias generaciones de fans y a músicos que lo consideran uno de los bajistas más influyentes de su época. Su muerte llega apenas dos años después de que perdiera a su esposa, Imelda Mounfield, a causa de un cáncer, un golpe del que el artista nunca terminó de recuperarse.

Los Stone Roses rindieron un emotivo homenaje al bajista tras conocerse la noticia. La banda publicó un mensaje en sus redes sociales después de que su hermano Greg anunciara en Facebook: "Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano. Gary Mani Mounfield, que en paz descanse". En la sección de comentarios añadió: "Reunido con su amada esposa Imelda".

Según las primeras informaciones, Mani falleció en su casa de Heaton Moor, Stockport, tras desplomarse después de sufrir una convulsión. Aunque se llamó de inmediato a los servicios de emergencia, no fue posible reanimarlo, según han confirmado fuentes familiares.

A modo de homenaje, The Stone Roses publicaron en X una fotografía antigua del músico en pleno concierto, acompañada del mensaje: "DEP nuestro querido hermano Mani. El mejor bajista y amigo que podríamos haber deseado. X". El vocalista Ian Brown, de 62 años, también dedicó unas palabras de despedida en sus redes personales: "Descansa en paz, Mani".

Más allá de su papel fundamental en la formación mancuniana, Mani desarrolló una extensa carrera junto a Primal Scream, donde ejerció como bajista durante 15 años, entre 1996 y 2011. Su estilo, versátil y siempre intuitivo, marcó algunas de las etapas más experimentales y celebradas de la banda.

La pérdida de Mani llega en un momento especialmente doloroso para su familia. Su esposa, Imelda Mounfield, falleció hace dos años tras ser diagnosticada de cáncer de intestino. Madre de dos hijos gemelos, su muerte fue un duro mazazo para el músico, que siempre habló de ella como el gran apoyo de su vida.