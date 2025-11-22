TOP VENTAS
Singles más vendidos de la historia de España
Hay ciertos singles que marcan historia sin pertenecer a ningún álbum en concreto. Hoy hacemos un repaso a algunos de los más vendidos de la historia de España, con cifras de impresión a la que muy pocos artistas logran llegar.
Publicidad
Amor gitano
Casi un millón de copias vendidas para esta aproximación de Beyoncé a la música en español.
Las de la intuición
Uno de los mayores hits de Shakira en España, sin duda: 880.000 copias vendidas.
Qué hiciste
Este temón de Jennifer Lopez consiguió vender 880.000 copias.
Umbrella
La primera canción de esta lista que no es en español: 800.000 copias vendidas.
Me muero
En cifras, el mayor hit de La Quinta Estación: 720.000 copias vendidas.
Me enamora
720.000 son también las unidades vendidas en España de esta canción de Juanes.
Colgando en tus manos
Es conocida la injusta historia de Marta Sánchez con respecto a esta canción. No es de extrañar, sabiendo que vendió 600.000 copias.
Do not stop the music
560.000 copias vendidas para este hit de Rihanna.
Publicidad