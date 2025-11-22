FlooxerNow

Singles más vendidos de la historia de España

Hay ciertos singles que marcan historia sin pertenecer a ningún álbum en concreto. Hoy hacemos un repaso a algunos de los más vendidos de la historia de España, con cifras de impresión a la que muy pocos artistas logran llegar.

Rihanna en 'This Is What You Came For'.

Amor gitano

Casi un millón de copias vendidas para esta aproximación de Beyoncé a la música en español.

Las de la intuición

Uno de los mayores hits de Shakira en España, sin duda: 880.000 copias vendidas.

Qué hiciste

Este temón de Jennifer Lopez consiguió vender 880.000 copias.

Umbrella

La primera canción de esta lista que no es en español: 800.000 copias vendidas.

Me muero

En cifras, el mayor hit de La Quinta Estación: 720.000 copias vendidas.

Me enamora

720.000 son también las unidades vendidas en España de esta canción de Juanes.

Colgando en tus manos

Es conocida la injusta historia de Marta Sánchez con respecto a esta canción. No es de extrañar, sabiendo que vendió 600.000 copias.

Do not stop the music

560.000 copias vendidas para este hit de Rihanna.

