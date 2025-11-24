Julián, el fauno, toma su decisión final en el segundo programa de Amor a lo Bestia

El segundo programa de Amor a lo Bestia, el dating show de Flooxer en atresplayer, ha llegado a su fin con una complicada decisión en manos de su protagonista, Julián, el fauno.

En este momento, Julián se ve ante la obligación de escoger a una de sus pretendientas. Y la decisión no ha sido sencilla: "Son el sueño de cualquier hombre", les ha reconocido el fauno.

Al dirigirse directamente a Nerea, la pez, Julián ha destacado lo divertidos que han sido los momentos que han podido compartir: "Es una aventura".

Por su parte, a Milena, la hechicera, nuestro protagonista ha querido remarcar lo mucho que le gusta "poder proyectar" con ella dado que comparten muchos "objetivos similares". Además, fruto de sus conversaciones en las citas, Julián ha añadido un tierno detalle: "Me hace un poco de ilusión conocer a tu gata."

Finalmente, Julián ha decidido entregar su corazón a Milena, ante lo que la azafata se ha mostrado muy emocionada. Y también ha sido positiva la reacción de Nerea, quien, a pesar de no haber sido escogida, ha querido halagar a la nueva pareja: "Hacéis una parejaza", les ha dicho.

Si quieres ver las citas que han llevado a Julián a tomar esta decisión, disfruta del programa completo en Flooxer de atresplayer.