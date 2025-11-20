Carla Flila protagoniza la primera serie vertical para Flooxer, Una novia por Navidad, junto a Marina Baeza

Flooxer, la marca de contenido joven de Atresmedia disponible enatresplayer, sigue reforzando su gran apuesta por los mejores contenidos y los formatos más innovadores, contando con el talento joven más prometedor y consolidando un catálogo repleto de formatos respaldados tanto por los usuarios del canal como por la crítica especializada.

Ahora Atresmedia vuelve a dar un paso al frente en su apuesta por la innovación y ya trabaja en su primera serie vertical para Flooxer. Atresmedia traerá a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia.

Este nuevo género diseñado para ser consumido en vertical cuentan con historias de pocos personajes, con muchos giros argumentales, con una duración de 1 a 3 minutos y con capítulos entrelazados que se hacen perfectas para hacer un maratón.

En su apuesta por estar siempre a la vanguardia, Atresmedia ya trabaja en Una novia por Navidad, la que será la primera serie orginal en vertical para ver en Flooxer. Protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, contará con 60 episodios.

Una novia por Navidad es una producción de Atresmedia en colaboración con La Charito Films. Laura Reviejo y Marta Ambel Meyer son las creadores y directoras del proyecto.

Atresmedia sigue reforzando así su apuesta por atresplayer, la plataforma española líder, tanto por sus contenidos como por la manera de contar historias. La tecnología de la plataforma sigue siendo pionera en nuestro país y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptádonse a las nuevas formas de consumo y adaptándose a las distintas necesidades de cada espectador.

Más sobre Una novia por Navidad

La Navidad de Sofía no puede ser peor: una ruptura inesperada, convivir con su familia y estar atrapada en tópicos romántico-navideños.

Su único consuelo lo encuentra en Marina, con quien parece tener una conexión muy especial. Todo sería idílico, si no fuera porque Marina es la novia de su hermano.

El típico narrador navideño seguirá a Sofía en esta historia de autodescubrimiento y romance encubierto. ¿Serán unas felices navidades para Sofía y Marina?

Flooxer, la casa de los formatos más innovadores

La marca joven de Atresmedia ya cuenta con un catálogo repleto de formatos respaldados tanto por los usuarios del canal como por la crítica especializada.

Las dos temporadas de Gente hablando, La reina del pueblo, Más de 100 mentiras, Terror y Feria, Looser, Paquita Salas, El Partido, ¡Martita!, Temporada de caza, Si lo dice mi madre o Biara son algunos de los títulos que han consagrado a Flooxer como uno de los canales de contenidos de ficción digital más seguidos.

En las últimas semanas se han sumado ¡Señora!, con Sindy Takanashi, y Amor a lo bestia, el nuevo formato original presentado por Susi Caramelo. Un ejemplo de cómo se completa un gran catálogo de entretenimiento que continúa creciendo con nuevos títulos y renovadas temporadas.