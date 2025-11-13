Así ha sido la cita de Ingrid y Raquel en la primera entrega de Amor a lo Bestia: "¿Te ves con una mujer más mayor que tú?"

Comienza la búsqueda del amor en nuestro nuevo dating show preferido y parece que la cosa empieza fuerte. Nuestra protagonista de este primer programa, Ingrid, es una DJ de Ceuta que ha venido a Amor a lo Bestia a encontrar a su media naranja...¡Caracterizada de serpiente!

En su primera ronda de citas, Ingrid ha podido conocer a Raquel, quien se ha metido en la piel de un ciervo para conquistar a Ingrid. La primera conversación que ha surgido entre ellas ha ido directa al grano: ¿Le importará a nuestra protagonista que Raquel sea algo más mayor que ella?

Parece que la respuesta ha sido que no, por lo que Amor a lo Bestia nos deja ver una vez más cómo ni la apariencia ni la edad son tan importantes como pensamos. Además, la conexión entre ambas se ha visto tan clara desde el principio que incluso han terminado compartiendo risas, complicidad...¡Y hasta palomitas! ¿Terminará siendo Raquel la media naranja de Ingrid, u optará nuestra protagonista por otra de sus pretendientas?

