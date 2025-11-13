Un mural realista de Rosalía llena de color el barrio de Gràcia en Barcelona

El barrio barcelonés de Gràcia cuenta desde hace unos días con un nuevo mural dedicado a Rosalía. La obra, firmada por el artista Adrià Bosch, se encuentra en los Jardines de Manuel Torrente y destaca por su estilo realista y el uso de colores vivos, sello característico del autor.

El retrato de la cantante catalana ha despertado el interés de numerosos vecinos y curiosos, que se detienen frente a la pared para fotografiar la pieza o compartirla en redes sociales. No es la primera vez que Bosch elige este muro para rendir homenaje a figuras reconocidas: en la misma superficie ya ha retratado a otras celebridades, consolidando el espacio como un pequeño referente artístico del barrio.

Adrià Bosch, diseñador y publicista de formación, trabaja bajo la firma Axe Colours, proyecto que fundó en 2009 junto al arquitecto Oriol Piquet. Desde entonces, su estudio se ha especializado en arte urbano, muralismo y decoración de interiores y exteriores, siempre con un enfoque que combina técnica, color y una gran atención al detalle.

El mural de Rosalía se enmarca en una trayectoria artística en la que Bosch ha retratado a personajes de la cultura popular, el cine y la música, tanto nacionales como internacionales. Su estilo busca captar no solo el parecido físico, sino también la personalidad y la energía de los retratados.

La elección de Rosalía, una de las artistas más influyentes del panorama musical actual, supone un reconocimiento a su impacto cultural, más grande que nunca tras la publicación de LUX, y a su conexión con Barcelona. Con esta obra, Adrià Bosch suma un nuevo retrato a su galería urbana, que ya forma parte del paisaje cotidiano de Gràcia y contribuye a reforzar la identidad artística del barrio.