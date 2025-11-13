MUCHO ARTE
Un mural realista de Rosalía llena de color el barrio de Gràcia en Barcelona
Rosalía es la protagonista del nuevo mural del artista barcelonés Adrià Bosch, conocido por su firma Axe Colours. El retrato, de estilo realista y colores intensos, se encuentra en los Jardines de Manuel Torrente, en el corazón del barrio de Gràcia, y ya se ha convertido en un punto de atracción para vecinos y visitantes.
Publicidad
El barrio barcelonés de Gràcia cuenta desde hace unos días con un nuevo mural dedicado a Rosalía. La obra, firmada por el artista Adrià Bosch, se encuentra en los Jardines de Manuel Torrente y destaca por su estilo realista y el uso de colores vivos, sello característico del autor.
El retrato de la cantante catalana ha despertado el interés de numerosos vecinos y curiosos, que se detienen frente a la pared para fotografiar la pieza o compartirla en redes sociales. No es la primera vez que Bosch elige este muro para rendir homenaje a figuras reconocidas: en la misma superficie ya ha retratado a otras celebridades, consolidando el espacio como un pequeño referente artístico del barrio.
Adrià Bosch, diseñador y publicista de formación, trabaja bajo la firma Axe Colours, proyecto que fundó en 2009 junto al arquitecto Oriol Piquet. Desde entonces, su estudio se ha especializado en arte urbano, muralismo y decoración de interiores y exteriores, siempre con un enfoque que combina técnica, color y una gran atención al detalle.
El mural de Rosalía se enmarca en una trayectoria artística en la que Bosch ha retratado a personajes de la cultura popular, el cine y la música, tanto nacionales como internacionales. Su estilo busca captar no solo el parecido físico, sino también la personalidad y la energía de los retratados.
La elección de Rosalía, una de las artistas más influyentes del panorama musical actual, supone un reconocimiento a su impacto cultural, más grande que nunca tras la publicación de LUX, y a su conexión con Barcelona. Con esta obra, Adrià Bosch suma un nuevo retrato a su galería urbana, que ya forma parte del paisaje cotidiano de Gràcia y contribuye a reforzar la identidad artística del barrio.
Publicidad