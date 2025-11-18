FlooxerNow

Amor a lo bestia

¿Qué estás buscando?

Mejores momentos | Programa 1

Descubre cuál ha sido la decisión final de Ingrid en Amor a lo Bestia, el programa de Flooxer en atresplayer

Tras un primer descarte y dos citas finales en profundidad con sus pretendientas, Ingrid la serpiente escoge quién es su verdadero Amor a lo Bestia

La decisión final de Ingrid en Amor a lo Bestia

Publicidad

Flooxer Now
Publicado:

Tras disfrutar de las distintas citas del primer programa de Amor a lo Bestia, Ingrid la serpiente se ha visto ante el momento determinante de su experiencia: tomar la decisión final de qué pretendienta ha logrado conquistar su corazón.

Habiendo vivido una cita al más puro estilo Ghost haciendo cerámica con Raquel y otra más íntima en el campo con Irene, nuestra protagonista confesaba: "Es un poco difícil para mí, la verdad."

Sin embargo, no tenía otra opción que escoger a su Amor a lo Bestia, y, finalmente...¡Ingrid se ha decantado por Irene! La reacción de nuestra mariposa ha sido pura alegría: "Tenía un presentimiento y he acertado, así que me va a tocar irme a Torremolinos al final", ha confesado Irene.

Por último, hemos podido conocer el aspecto real de la nueva pareja y disfrutar del momento en el que ambas se han visto las caras por primera vez. Y, desde luego, la sorpresa ha sido muy positiva: "No te imaginaba así para nada, eres preciosa", eran las palabras de Irene al ver a la Ingrid que se escondía detrás de la serpiente.

No te pierdas lo que hay detrás de las máscaras en el capítulo completo, disponible en flooxer de atresplayer.

Estas son las razones por las que no deberías perderte Amor a lo bestia, el nuevo programa de Flooxer en atresplayer

Amor a lo Bestia, muy pronto en Flooxer
Flooxer Now» Formatos» Amor a lo bestia

Publicidad

Publicidad