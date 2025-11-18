Descubre cuál ha sido la decisión final de Ingrid en Amor a lo Bestia, el programa de Flooxer en atresplayer

Tras disfrutar de las distintas citas del primer programa de Amor a lo Bestia, Ingrid la serpiente se ha visto ante el momento determinante de su experiencia: tomar la decisión final de qué pretendienta ha logrado conquistar su corazón.

Habiendo vivido una cita al más puro estilo Ghost haciendo cerámica con Raquel y otra más íntima en el campo con Irene, nuestra protagonista confesaba: "Es un poco difícil para mí, la verdad."

Sin embargo, no tenía otra opción que escoger a su Amor a lo Bestia, y, finalmente...¡Ingrid se ha decantado por Irene! La reacción de nuestra mariposa ha sido pura alegría: "Tenía un presentimiento y he acertado, así que me va a tocar irme a Torremolinos al final", ha confesado Irene.

Por último, hemos podido conocer el aspecto real de la nueva pareja y disfrutar del momento en el que ambas se han visto las caras por primera vez. Y, desde luego, la sorpresa ha sido muy positiva: "No te imaginaba así para nada, eres preciosa", eran las palabras de Irene al ver a la Ingrid que se escondía detrás de la serpiente.

No te pierdas lo que hay detrás de las máscaras en el capítulo completo, disponible en flooxer de atresplayer.