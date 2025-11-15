Ingrid descarta a una de sus pretendientas en el primer programa de Amor a lo Bestia

En esta primera entrega de Amor a lo Bestia, Ingrid la serpiente se ha visto en la obligación de descartar a una de sus tres pretendientas, pero la decisión no ha sido nada sencilla.

De Raquel la cierva, a nuestra protagonista le ha gustado su forma de ser tan atrevida, aunque ha reconocido que "no sabe si le da miedo o le gusta". Con Irene la mariposa, por su parte, ha resaltado la afinidad que existe entre ambas, pero no ha podido evitar recordarle las dudas que le generan con ella el tema de las relaciones abiertas.

Por último, a Claudia la alienígena, Ingrid le ha dedicado unas bonitas palabras: "Sabes escuchar, me he sentido muy a gusto, has estado muy atenta a mí", pero hay algo que parece no convencer a nuestra protagonista, y es el asunto de la depilación que ambas han comentado en su primera cita.

Finalmente, Ingrid se ha decantado por eliminar a Claudia: "Soy mucho de sensaciones y con Claudia no he sentido ese feeling que sí he sentido con las demás", comenta Ingrid.

Una vez tomada la decisión, hemos llegado a la parte más morbosa de Amor a lo Bestia: el momento en el que nuestros participantes se quitan sus máscaras y dejan ver su aspecto real. Esta vez le ha tocado el turno a Claudia, pero parece que esto tampoco ha sido suficiente para que Ingrid se arrepintiese de su decisión: "No pensaba que iba a estar rapada, es que las chicas rapadas no me atraen", ha confesado.

Si quieres ver cómo son el resto de candidatas y nuestra serpiente protagonista, no te pierdas el programa completodisponible en Flooxer de atresplayer.