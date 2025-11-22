El primer descarte de pretendientas llega al segundo programa de Amor a lo Bestia

Ha llegado uno de los momentos más complicados para Julián, el fauno, protagonista del segundo programa de Amor a lo Bestia. Y es que no le ha quedado otra opción que descartar a una de sus pretendientas.

Julián ha comenzado comentando la complejidad de su decisión: "Siento que, elija lo que elija, me voy a equivocar."

De igual forma, nuestro fauno le ha dedicado unas dulces palabras a todas sus pretendientas. A Celia, la cerdita, le ha confesado: "Tienes una calidez humana, un carisma, que sumado a tu sonrisa te hace la candidata perfecta." Sin embargo, también ha matizado los contras que ve en su posible relación: "Entre tu casa y la mía hay 800 kilómetros de distancia".

En cuanto a Nerea, la pez, Julián ha resaltado lo cómodo que se sintió en su primera cita, aunque no ha podido evitar mencionarle el conflicto que le genera el hecho de que ella no tenga planeado ser madre en un futuro. "Si no puedes proyectar con una persona, esa relación no tiene futuro", ha confesado.

Tras recibir varios halagos por parte de Julián, el gesto de Milena, la hechicera, ha cambiado ligeramente al escucharle decir que "no sabe si es más una relación de amistad o algo más".

Finalmente, el fauno ha optado por descartar a Celia, movido por el tema de la distancia.

