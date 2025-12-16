Así ha sido el millonario bonus sorpresa que Taylor Swift ha repartido entre su equipo

No fue sobre el escenario donde se vivió el momento más emocionante del Eras Tour de Taylor Swift. Al menos, no para quienes sostuvieron la gira desde la sombra. Cuando terminó la mayor gira de la historia de la música, la artista decidió cerrar el círculo lejos de los focos, compartiendo su éxito con las miles de personas que hicieron posible una hazaña que ya es leyenda.

Las cifras explican por qué el Eras Tour ha cambiado para siempre la industria del directo. Entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, Taylor Swift ofreció 149 conciertos por todo el mundo ante más de diez millones de espectadores, con una recaudación superior a los 2.000 millones de dólares en venta de entradas, según datos oficiales de la propia gira recogidos por medios estadounidenses. Nunca antes una gira había alcanzado semejante volumen de ingresos. A esa cantidad se suman los beneficios por merchandising y la taquilla del documental-concierto Taylor Swift: The Eras Tour, que superó los 260 millones de dólares y se convirtió en la película de concierto más exitosa de todos los tiempos.

Con ese contexto, el gesto final de Swift cobra aún más dimensión. Tal y como muestra la docuserie Taylor Swift: The Eras Tour / The End of an Era, recién estrenada en Disney+, la cantante repartió 197 millones de dólares en primas entre el personal de la gira. Camioneros, técnicos de iluminación y sonido, bailarines, equipo de vestuario, peluqueros, fisioterapeutas, seguridad y producción de vídeo recibieron un cheque como agradecimiento directo por su trabajo, aunque el importe individual no se revela en ningún momento.

La escena, grabada al final de la gira, es tan sobria como emotiva. Taylor Swift toma la palabra con voz firme pero visiblemente emocionada y reconoce que el Eras Tour ha sido "más duro que cualquier cosa que haya hecho nunca en directo". Agradece al equipo su entusiasmo, su curiosidad y su resistencia durante casi dos años de viajes constantes, escenarios desmontados y noches lejos de casa. Después, invita a todos a abrir la carta que les ha entregado.

Cada una de esas notas fue escrita a mano. "Me llevó semanas", explica la propia Swift en la docuserie, "pero me sentí bien haciéndolo". Kam, uno de los bailarines, lee el texto en voz alta ante sus compañeros: "Hemos recorrido el mundo como nos habíamos propuesto. Encantamos al público, pero también echamos de menos a la familia. Mi gratitud no sale toda de un banco, pero aquí (...) dólares solo para dar las gracias. Con cariño, Taylor".

La cantidad exacta sigue siendo un secreto, pero las reacciones hablan por sí solas: manos en la cara, lágrimas, incredulidad. Según varios medios estadounidenses, la media de los cheques podría rondar los 50.000 dólares por persona, mientras que en el caso de los bailarines las cifras habrían sido muy superiores, llegando incluso a los 500.000 dólares. Algunos trabajadores confesaron haber estado a punto de desmayarse al abrir el sobre; otros rompieron a llorar ante un gesto que iba mucho más allá de lo económico.

No era la primera vez que Taylor Swift lo hacía. Ya en los primeros tramos estadounidenses del Eras Tour recompensó a los camioneros con cheques de 100.000 dólares para cada uno, reconociendo públicamente el papel esencial de quienes transportan, literalmente, el espectáculo de ciudad en ciudad. En varias ocasiones, la artista ha defendido que cuando una gira supera todas las expectativas, quienes la hacen posible también deben beneficiarse de ese éxito.

En una industria acostumbrada a hablar de cifras astronómicas, récords de recaudación y fortunas personales, el cierre del Eras Tour dejó una imagen poco habitual: la de una superestrella consciente de que su mayor triunfo no se mide solo en millones ingresados, sino en cómo se reparten.