Estos han sido los streamers más vistos de 2025: un español consigue dar la sorpresa

Con el final del año a la vuelta de la esquina, ya conocemos a los streamers más vistos de Twitch en este 2025. El liderazgo de la clasificación lo ha ocupado Kai Cenat, consolidado como el creador con mayor capacidad para arrastrar audiencias masivas de forma sostenida. Tras él se sitúan perfiles muy distintos entre sí, desde figuras ligadas al análisis competitivo y narrativo como Caedrel, hasta veteranos como Asmongold. La presencia de Junichi Kato confirma, un año más, la fortaleza del mercado asiático, mientras que Hasan mantiene su posición gracias a un enfoque centrado en la actualidad y el debate político.

En la zona media-alta del ranking aparecen nombres como Jynxzi y CaseOh, vinculados a comunidades muy específicas pero extremadamente fieles, capaces de sostener cifras elevadas durante largas sesiones. Papaplatte completa el grupo de los diez streamers más vistos del año, reflejando el peso creciente del contenido en alemán dentro del ecosistema global del streaming. Tras ello se encuentra EliasN97, cuyo aparición ha resultado a muchos sorprendente.

El caso de Ibai merece una lectura aparte. Aunque aparece por detrás de otros creadores en el cómputo total de espectadores, 2025 ha sido el año en el que menos horas ha emitido en directo desde que se dedica profesionalmente al streaming. Aun así, ha logrado situarse entre los más vistos gracias a eventos puntuales de enorme impacto. La Velada del Año 5 no solo batió récords de audiencia, sino que volvió a demostrar que el modelo de grandes producciones puede compensar, e incluso superar, la falta de emisión continuada.

La lista de 2025 evidencia que el éxito en el streaming ya no responde a una única fórmula. La combinación de constancia, comunidad y eventos excepcionales redefine cada año el mapa de los creadores más vistos.