Un grave incendio deja destrozada la casa de JDalmau tras un fallo en la chimenea

JDalmau se ha llevado uno de los sustos de sus vida después de que un incendio hiciera arder el tejado de su casa. El propio influencer ha sido quien ha dado a conocer lo sucedido mediante una publicación en TikTok, en la que aparece recorriendo las estancias de su casa tras el siniestro, visiblemente afectadas por el fuego y el humo.

Según explica en el vídeo, todo comenzó la noche anterior al incendio, cuando él y su familia regresaron a casa y decidieron montar el árbol de Navidad. "Llegamos a casa, montamos el árbol de Navidad. Estábamos felices y contentos", relata. Con la intención de crear un ambiente acogedor, encendió la chimenea, algo que, según asegura, había hecho en otras ocasiones sin que se produjera ningún incidente.

JDalmau apunta a una posible obstrucción en la chimenea como origen del fuego. "Yo creo que, como llevábamos tiempo sin encender la chimenea, algo la estaría obstruyendo. Pero nunca había pasado nada", explica. Tras encenderla, la familia se fue a dormir sin notar nada fuera de lo habitual.

El problema se detectó a la mañana siguiente. Al despertarse, el creador de contenido percibió un fuerte olor a humo. "Cuando me despierto por la mañana siento que huele a quemado, a humo", cuenta. Al asomarse al balcón, observó que la chimenea expulsaba una gran cantidad de humo, una señal clara de que algo no iba bien.

Ante la situación, JDalmau llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Los bomberos acudieron al lugar y tuvieron que realizar una intervención de gran envergadura. "Tuvieron que romper todo el tejado para hacer un cortafuegos e impedir que siguiera propagándose el fuego", detalla en su testimonio.

El incendio causó importantes daños materiales en la vivienda, que quedó seriamente afectada. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, JDalmau ha querido subrayar que no hubo daños personales. "Aquí estamos para contarlo, que es lo importante", afirma. Tanto él como las personas que se encontraban en la casa resultaron ilesos, y el fuego pudo ser controlado antes de que las consecuencias fueran mayores.